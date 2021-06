Nessuna tregua da parte della calura africana. Le previsioni meteo di domani, sabato 26 giugno, certificano che il super anticiclone continuerà a dettare legge anche nel weekend, portando massicce dosi di caldo e afa. Come da copione non mancherà qualche isolato acquazzone in montagna, che riguarderà soprattutto le Alpi di confine.



Il team de iLMeteo.it scrive che sabato il tempo sarà nuovamente stabile in tutta Italia, "grazie alla persistente protezione garantita dall'anticiclone africano, sempre ben disteso sul bacino del Mediterraneo". L'ennesimo bagno di sole di questi giorni contribuirà a mantenere le temperature sopra le medie attese in questo periodo dell'anno, nonostante il lieve calo di qualche grado atteso al Sud. Nello specifico i termometri supereranno regolarmente la soglia dei 30 gradi al Centro Nord e dei 34 gradi nelle regioni meridionali.



Una maggiore nuvolosità interesserà i rilievi alpini nel corso del pomeriggio, dando vita a occasionali temporali, che dai settori di confine potrebbero localmente estendersi alle zone limitrofe.

Secondo il sito di 3BMeteo, domenica 27 giugno il copione sarà all'incirca lo stesso, insidie temporalesche incluse. A tale proposito, gli esperti scrivono che l'influenza di una saccatura depressionaria posizionata nei pressi della Francia provocherà una serie di "rovesci o temporali dal pomeriggio sulle Alpi occidentali, qua e là anche su Trentino, Alto Adige, Cadore e Carnia, in locale sconfinamento entro sera sulla pianura piemontese occidentale". Per il resto ancora tanto bel tempo, con valori termici in leggero rialzo al Nord.

Le previsioni meteo nel dettaglio di sabato 26 giugno

Nord Ovest

Giornata soleggiata su tutte le regioni, con qualche nuvola in più sui rilievi alpini, in presenza di isolati temporali. Temperature massime: 25° a Genova, 29° a Torino, 31° a Milano.



Nord Est

Generali condizioni di bel tempo, salvo sporadici temporali pomeridiani sulle Alpi di confine. Temperature massime: 32° a Bolzano e Bologna, 29° a Venezia.



Centro

Cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Temperature massime: 29° a Cagliari, 31° a Firenze, 32° a Roma.



Sud e Isole

Molto sole ovunque, al netto di qualche innocua velatura in transito sulla Sicilia. Caldo un po' meno asfissiante. Temperature massime: 32° a Napoli e Palermo, 34° a Bari.