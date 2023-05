Previsioni meteo: dopo l’anticipo d’estate, altra settimana di forti piogge

Roma, 6 maggio 2023 – Assaggio d’estate in molte regioni italiane grazie all’arrivo delle anticiclone africano, che si è spinto in queste ore fino all’Italia. Le previsioni meteo dicono che almeno fino a domenica le temperature resteranno gradevoli, con condizioni ideali per le prime tintarelle.

Maltempo, gli allagamenti a Bagnacavallo (AfP9

Le temperature

Secondo le previsioni di ilMeteo.it, le temperature massime oscilleranno dai 26 gradi di Carbonia, in Sardegna, e Firenze fino ai 28 gradi di Bolzano.

Domenica primo peggioramento

Ma in questo scenario non mancheranno le sorprese: una perturbazione atlantica scenderà verso l'Italia già domenica pomeriggio portando dei temporali sulle Alpi e poi in serata verso le pianure adiacenti.

Una settimana di maltempo

Tutto questo in vista del nuovo ribaltone estremo. La nuova settimana infatti torneranno a dominare le correnti nord europee, instabili e fredde.

Un ciclone dalla Norvegia porterà un primo parziale peggioramento lunedì, poi soprattutto da mercoledì, con piogge che saranno battenti.

"Due vortici ciclonici punteranno l'Italia portando condizioni di maltempo con pioggia e temporali anche forti”, scrive 3bmeteo.

La mappa di 3bmeteo

Le previsioni giorno per giorno