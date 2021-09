Le previsioni meteo di domani, domenica 5 settembre, descrivono una giornata ancora parzialmente temporalesca, sotto la spinta del fronte atlantico giunto in Italia a inizio weekend. Le precipitazioni riguarderanno soprattutto il Sud, lasciando spazio a una maggiore stabilità sulla restante fetta del Paese.



Entrando più nello specifico, il team de iLMeteo.it annuncia che domenica la perturbazione continuerà la propria marcia, coinvolgendo soprattutto le regioni meridionali, e in particolare la Puglia, la Basilicata, la Calabria e i comparti settentrionali della Sicilia. "Su queste zone", si legge sul sito, "saranno ancora possibili intensi rovesci, anche a carattere temporalesco", destinati comunque a esaurirsi gradualmente durante le ore serali. Al Centro e al Nord, sottolineano viceversa gli esperti, "la stabilità atmosferica tornerà protagonista", ad eccezione di qualche occasionale precipitazione sugli Appennini laziali e sull'arco alpino.



Le previsioni meteo nel dettaglio di domenica 5 settembre

La prossima settimana una repentinarimetterà le cose a posto dal punto di vista atmosferico, regalando quella che i meteorologi definiscono una "estate settembrina". Lo conferma anche 3BMeteo, che tuttavia, riferendosi a, mette in guardia sul rischio didapprima "su basso Adriatico, Appennino meridionale, Calabria ed est Sicilia" e poi "sulle zone interne della Sicilia ionica, Calabria e Lucania, con fenomeni spesso temporaleschi".Tempo prevalentemente soleggiato, a parte qualche temporale sui rilievi alpini nel pomeriggio. Temperature massime: 26° a Genova, 27° a Torino, 29° a Milano.Generali condizioni di bel tempo, salvo sporadici fenomeni temporaleschi in Trentino nella seconda metà di giornata. Temperature massime: 30° a Bolzano, 29° a Bologna, 27° a Venezia.Cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Nel pomeriggio possibili temporali nella provincia di Frosinone e qualche piovasco sulla punta meridionale della Sardegna. Temperature massime: 29° a Cagliari, 31° a Firenze e Roma.Tempo instabile su Puglia centro-meridionale (in miglioramento nel pomeriggio), Basilicata e Calabria. Qualche pioggia anche su messinese e siracusano. Più soleggiato altrove, ma con nubi irregolari. Temperature massime: 30° a Napoli, 26° a Bari, 29° a Palermo.