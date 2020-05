Roma, 9 maggio 2020 - L'alta pressione sembra avere le ore contate. Le previsioni meteo di domani, domenica 10 maggio, annunciano cambiamenti all'orizzonte: in Italia si attende infatti un'altra giornata molto calda e piuttosto soleggiata, ma sul finire del weekend le condizioni atmosferiche sono destinate a mutare radicalmente in molte regioni. Inizierà così una mini fase di maltempo, che dovrebbe durare circa fino a mercoledì.



Il team de iLMeteo.it avverte che domenica pomeriggio l'anticiclone africano comincerà a perdere colpi, prestando il fianco a una perturbazione che farà peggiorare il tempo sui settori di Nord Ovest e sulla Sardegna, con forti temporali a partire dalla sera. Nelle ore precedenti, il quadro meteorologico si manterrà invece mediamente tranquillo, salvo maggiori addensamenti nuvolosi e qualche goccia di pioggia al mattino in alcune regioni centro-settentrionali (i dettagli li trovate come sempre in fondo al pezzo). Ancora in decisa ascesa le temperature, con punte di 27° in particolare sulla Pianura Padana e valori prossimi o superiori ai 30° in Sicilia e Sardegna interna.

Per quanto riguarda la nuova settimana, gli esperti di 3BMeteo confermano che già dalle prime ore di lunedì 11 maggio "piogge, temporali e locali nubifragi si estenderanno a tutto il Nord, soprattutto Alpi e Prealpi", nonché su molte zone del Centro, con "fenomeni meno incisivi" solo in Lazio e Abruzzo. Continuerà invece a prevalere il sole sul Meridione, al cospetto di "temperature ancora elevate ma che tenderanno a diminuire a fine giornata".

Le previsioni meteo nel dettaglio di domenica 10 maggio

Nord Ovest

Avvio a tratti nuvoloso con sporadiche precipitazioni specie su Liguria e Piemonte. Dal pomeriggio maggiori schiarite, poi nuovi peggioramenti con temporali sparsi in serata. Previsti 21° a Milano e 23° a Torino.



Nord Est

Cielo parzialmente coperto con sporadiche piogge al mattino; più soleggiato nel pomeriggio. Clima mite, con 20° a Venezia e 23° a Bologna.



Centro

Giornata mediamente serena, ma con annuvolamenti in aumento sulle regioni tirreniche. Dal tardo pomeriggi in arrivo temporali sulla Sardegna. Attesi 25° a Firenze e Roma.



Sud e Isole

Bel tempo diffuso su tutte le regioni, salvo maggiori addensamenti su Puglia e settori ionici al mattino (ma in assenza di pioggia). Punte fino a 28° in Sicilia, con 26° a Palermo.