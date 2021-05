Le previsioni meteo di domani annunciano che venerdì 21 maggio in Italia avremo una giornata prevalentemente soleggiata, ma con nuvole in progressivo aumento al Nord, dove qualche sporadica precipitazione potrebbe anche bagnare i settori alpini e prealpini. I pochi disturbi all'orizzonte faranno da preludio a qualche ulteriore nota instabile nel corso del weekend, che sarà comunque caratterizzato da un rinforzo dell'alta pressione.



Il team de iLMeteo.it comunica che venerdì l'anticiclone sub-tropicale inizierà ad avvolgere con maggiore decisione le regioni del Sud (atteso molto sole) e del Centro (tempo asciutto, ma più nuvoloso), accompagnato da venti caldi in risalita dai deserti africani. Discorso diverso per i comparti settentrionali, che non riusciranno invece a godere appieno del riparo offerto dallo scudo anticiclonico: qui il cielo si farà via via più coperto, provocando alcune piogge tra pomeriggio e sera sulle montagne di Valle d'Aosta, Piemonte e Lombardia (maggiori dettagli in fondo all'articolo).



Le previsioni meteo nel dettaglio di venerdì 21 maggio

Nel fine settimana la rimonta dell'anticiclone si scontrerà con una, che raggiungerà le regioni del Nord e in minima parte il Centro. A confermarlo è anche il sito di 3BMeteo, secondo cuil'instabilità sarà di casa sulle Alpi (con isolate incursioni piovose in pianura) e sugli Appennini toscani. Al contrario il tempo risulterà asciutto altrove, conal Sud.qualche moderata pioggia dovrebbe colpire ancora le Alpi centro-orientali, mentre il resto del Paese, con valori climatici tra il mite e il molto caldo.Nubi sparse alternate ad ampi spazi soleggiati sulle zone di pianura, maggiori addensamenti sulle Alpi e in Liguria. Tra pomeriggio e sera in arrivo qualche pioggia su Valle d'Aosta, Val d'Ossola e alta Lombardia. Temperature massime: 17° a Genova, 23° a Torino, 24° a Milano.Cielo poco o non troppo nuvoloso in assenza di fenomeni piovosi, salvo isolate precipitazioni sui rilievi alpini. Temperature massime: 23° a Bolzano, 27° a Bologna, 21° a Venezia.Generali condizioni di bel tempo, con nuvolosità in aumento verso sera in Toscana, specie sugli Appennini. Temperature massime: 24° a Cagliari, 26° a Firenze, 23° a Roma.Prevalenza di sole su tutte le regioni, in un contesto climatico mite. Temperature massime: 25° a Napoli, 30° a Bari, 28° a Palermo.