Previsioni meteo: il caldo africano andrà avanti per giorni. Record dello zero termico a 5.328 metri. Temperature choc sulle Alpi

Belluno, 21 agosto 2023 - Temperature incredibili, che continuano a salire.

Nuovo record italiano dello zero termico raggiunto stanotte alla stazione di radiosondaggio Novara Cameri a 5.328 metri, rende noto ilMeteo.it sottolineando che nel nostro Paese è stato superato il record della Svizzera che stanotte a Payerne ha registrato lo zero termico a 5.298 metri, il valore più alto dal 1954, quando hanno iniziato le loro misurazioni. Per quanto riguarda le temperature massime in montagna, ilMeteo.it rileva che sono stati raggiunti 23 gradi a 2.100 metri e 39 gradi a 900 metri.

Ieri è stata un’altra giornata di caldo record sulla Marmolada. Dopo i +13,3 del 19 agosto, il giorno 20, intorno alle 17.30, il termometro ha toccato i 14 gradi, un dato impressionante ai 3.343 metri di altitudine di Punta Penia dove è piazzata la strumentazione meteo della piattaforma Marmoladameteo.it. Valori che si spiegano con l'impennata delle isoterme determinata dall'anticiclone sub tropicale in azione sull'Italia, che nelle prossime ore potrebbero far innalzare la quota dello zero termico a oltre 5000 metri.

Il ghiacciaio della Marmolada, il distacco del luglio 2022 (Ansa)

Una "situazione critica” quella in cui versano “tutti i ghiacciai alpini a tutte le quote sopra lo zero”. Una situazione che andrà avanti per tutta la settimana.

Claudio Tei, ricercatore e meteorologo del Cnr e del Consorzio Lamma, spiega: “I giorni più roventi che prevedono i modelli sono lunedì 21 e martedì 22 agosto con picchi di 38 gradi in alcune città e oltre 7 gradi sopra la media di questa stagione, anche 10 gradi oltre i valori stagionali sulle Alpi occidentali mentre lo zero termico in quota si prevede possa alzarsi fino ai 5mila metri”.

Una svolta non prima di venerdì

I primi segnali di cambiamento non prima di venerdì. “Ma per la vera svolta - afferma l'esperto del Cnr - bisognerà attendere forse fino a domenica 27 o lunedì 28 agosto, quando per la settimana successiva i modelli indicano un deciso cambio di circolazione con temperature nella norma o leggermente inferiori”.

Unica nota meno negativa per l'Italia rispetto alla Spagna e al sud della Francia, sottolinea poi il ricercatore del Cnr, è che l'aria calda che risale dal Marocco “ruota in senso orario intorno ai massimi dell'anticiclone e arriva sull'Italia da nord-est, quindi più secca, portando un caldo torrido. Aria più umida e afosa invece su Francia, Svizzera, Germania e Austria”.

La caratteristica principale di questa ondata, non sta tanto nelle singole temperature quanto nel fatto che le massime si manterranno elevate per diversi giorni nelle aree del Centro Nord. Sarà quindi un'ondata di caldo "forte e prolungata” lungo tutta la colonna della massa d'aria proveniente dall'Africa.

Fino a sabato 26 – spiega ilMeteo.it - i valori massimi diurni raggiungeranno facilmente i 37-39 gradi in Toscana, Emilia Romagna, Lombardia, Veneto, Piemonte con le città principali che diventeranno roventi e irrespirabili come Milano, Roma, Firenze, Bologna, Padova, Pavia, Alessandria, Torino, Mantova, Bolzano, Terni. Soltanto al Sud il caldo sarà meno intenso e i 36-37 gradi si toccheranno soltanto su tarantino, casertano, siracusano, agrigentino e coste ioniche della Basilicata, altrove non si andrà oltre i 32-34 gradi.