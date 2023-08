L’uragano Hilary entra in California. Le ultime notizie

8:02

Allarme inondazioni a Los Angeles

Inondazioni in corso in alcune aree di Los Angeles, a causa del passaggio nella California della tempesta tropicale Hilary, proveniente dal Messico. Lo fa sapere il Servizio Metereologico Nazionale che aggiunge: "Una situazione di inondazione improvvisa e pericolosa si sta sviluppando da Point Mugu e Camarillo verso est attraverso l'area di Thousand Oaks e Woodland Hills e attraverso le montagne di Los Angeles Contea". Le persone interessate dall'allerta sono piu' di sette milioni. "A Spanish Hills, le auto sono bloccate in strade allagate. I vigili del fuoco stanno effettuando rapidi soccorsi in acqua", ha pubblicato su X, precedentemente noto come Twitter, l'ufficio del servizio meteorologico di Los Angeles. Alcuni luoghi che potrebbero subire inondazioni improvvise includono: Thousand Oaks, Malibu, Lake Los Angeles, Acton, Wrightwood, Burbank, Palmdale, Mount Wilson, Pasadena, North Hollywood, Griffith Park, Santa Clarita, Universal City, Van Nuys, Lancaster, Hollywood, Alhambra, Northridge, Downtown Los Angeles e Beverly Hills.