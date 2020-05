Alta pressione sugli scudi per tutto il. Lo assicurano le, secondo cuici attendono due giornate in prevalenza, accompagnate da temperature molto calde in rapporto al periodo stagionale.Per quanto riguarda domani,, il team de iLMeteo.it comunica che l'azione dell'anticiclone africano proteggerà l'Italia da imprevisti, garantendoe una presenza esigua di annuvolamenti. L'unico, scrivono i meteorologi, sarà rappresento "dal passaggio di nubi anche compatte tra la serata di sabato e le prime ore di domenica su molte regioni", che dovrebbe causare "piovaschi notturni su Liguria, Emilia occidentale e regioni centrali".

Le previsioni meteo nel dettaglio di sabato 9 maggio

Ma a caratterizzare il weekend sarà soprattutto la spettacolaredi stampo quasi estivo, che spingerà i termometrispecie in Pianura Padana, Toscana e Puglia, conin Sicilia e in Sardegna.Nel concordare con le previsioni dei colleghi, gli esperti di 3BMeteo aggiungono che sul finire dil'incursione di unacauserà una breve fase di"sulle regioni settentrionali e centrali tirreniche (Sardegna inclusa), nonché un generale calo delle temperature".Qualche rapido e occasionale temporale sulle Alpi confinali tra pomeriggio e sera, per il resto bel tempo e clima caldo. Previsti 25° a Milano e Torino.Cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, fatta eccezione per alcune velature in transito sul Friuli Venezia Giulia al mattino. Temperature in ascesa, con 21° a Venezia e 27° a Bologna. Picchi fino a 28° in Alto Adige.Tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni, con qualche nube di passaggio solo lungo il Tirreno nel corso della giornata. Più coperto dalla sera. Attesi 26° a Firenze e 24° a Roma.Bagno di sole su tutti i settori meridionali, con al massimo qualche nuvola di poco conto sulla Sicilia. Termometri in rialzo, con 23° a Napoli e 24° a Palermo.