Roma, 28 settembre 2020 - Migliorerà il tempo nei prossimi giorni, ma la stabilità non durerà (almeno stando alle previsioni meteo disponibili al momento). Freddo e piogge stanno caratterizzando questa scorcio finale di settembre. Sotto il profilo termico in particolare - segnala ilMeteo.it - era da 50 anni che le temperature minime non scendevano così in basso. Milano e Torino, per esempio, domenica 27 settembre hanno registrato rispettivamente 5 e 4 gradi di notte, ma i valori sono risultati molto bassi anche sul resto del Nord e in Toscana, con minime al di sotto dei 10 gradi. L'intensa fase di maltempo, innescato dalla discesa di aria fredda dal Nord Europa, sta comunque per terminare, con l'alta pressione che è pronta a riconquistare il terreno perduto e a ristabilire un tempo più stabile, ma un nuovo peggioramento è già pronto per giovedì.

I giorni di bel tempo

Nonostante un cielo ancora con diverse nubi, le temperature saliranno progressivamente, sia di notte, sia di giorno, fino a tornare in media con il periodo praticamente su tutto il Paese. Ecco le previsioni nel dettaglio. Lunedì 28 settembre. Al nord: piogge sul Triveneto, sole altrove. Al Centro: instabile su Sardegna, Lazio e Appennini. Al Sud: maltempo su Campania e Calabria. Martedì 29. Al Nord: cielo irregolarmente nuvoloso. Al Centro: nubi sparse su tutte le regioni. Al Sud: ultime piogge sulla Calabria. Mercoledì 30. Al Nord: nubi sparse. Al Centro: cielo poco nuvoloso. Al Sud: tanto sole e clima più caldo.

La mappa di 3bmeteo

(L'articolo prosegue sotto alla cartina)

Il nuovo peggioramento del weekend

3bmeteo, in un articolo sul sito, spiega che il peggioramento sarà causato da un prima perturbazione giovedì 1 ottobre a partire da Nord Ovest. Il giorno successivo "raggiungerà Triveneto e Centro Italia, ma sarà seguita da altre perturbazioni più intense che scorreranno fino alla fine della settimana". Per i dettagli seguire gli aggiornamenti.