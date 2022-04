Previsioni meteo: Pasqua con l'ombrello al Sud, vento e sole sul resto dell'Italia

Le previsioni meteo di domani, domenica 17 aprile, descrivono un giorno di Pasqua soleggiato al Centro- Nord e all'insegna del maltempo al Sud, dove in alcune zone potranno verificarsi fenomeni anche molto intensi. In generale soffieranno venti tesi e le temperature caleranno di diversi gradi, gettando le basi per una Pasquetta stabile ma dal clima frizzante.

Il team de iLMeteo.it scrive che domenica avremo un'Italia sostanzialmente divisa in due. A parte un po' di residua variabilità mattutina in Abruzzo, sulle regioni centro-settentrionali si registrerà un rinforzo dell'alta pressione che regalerà sole in abbondanza, condito al massimo qualche nube sparsa. Al contrario al Sud il cielo risulterà nuvoloso o coperto, dispensando piogge in modo diffuso. Sulle aree peninsulari le precipitazioni insisteranno maggiormente al mattino (dettagli in fondo all'articolo), mentre tra la bassa Calabria e la Sicilia si protrarranno fino a sera, con la possibilità di forti rovesci, nubifragi e locali temporali. Su tutto lo Stivale, avvertono i meteorologi, il comune denominatore sarà però la presenza del vento, che favorirà la percezione di temperature più fredde e renderà i mari molto mossi o agitati.



Come confermano anche gli esperti di 3BMeteo, a Pasquetta il tempo tornerà asciutto e sereno quasi ovunque, salvo qualche ultima goccia d'acqua sul Salento e sulla Sicilia settentrionale. Nonostante gli ampi spazi soleggiati, il contesto si manterrà ventoso e il clima sembrerà più invernale che primaverile. Il sito sottolinea infatti che tra Pasqua e il lunedì dell'Angelo la colonnina di mercurio subirà una flessione di 7-10 gradi rispetto ai valori di inizio weekend, riportando i termometri in linea con le medie di marzo.

Il tempo di domenica 17 aprile

Nord Ovest

Generali condizioni di bel tempo, fatta eccezione per qualche nube sui rilievi alpini occidentali. Temperature massime: 16° a Genova, 18° a Torino, 17° a Milano.



Nord Est

Prevalenza di sole su tutte le regioni, in un contesto ventoso. Temperature massime: 22° a Bolzano, 16° a Bologna e Venezia.



Centro e Sardegna

Qualche pioggia residua al mattino in Abruzzo, per il resto cielo sereno e poche nubi. Temperature massime: 19° a Cagliari, 16° a Firenze, 17° a Roma.



Sud e Isole

Tempo instabile con piogge sparse al mattino sulle regioni peninsulari, in successiva attenuazione. Rovesci e temporali per tutto il giorno in Sicilia e bassa Calabria. Più asciutto in Campania. Temperature massime: 16° a Napoli, 14° a Bari, 17° a Palermo.