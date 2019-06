Roma, 6 giugno 2019 - Possente ondata di caldo sub-tropicale in arrivo. Le previsioni meteo di domani, venerdì 7 giugno, in Italia sono un antipasto di quello che ci aspetta nel weekend: tanto sole, ma anche temperature decisamente bollenti. Non a caso, gli esperti de iLMeteo parlano di "ruggito africano", descrivendo l'anticiclone in arrivo dal Nord Africa, che farà schizzare le massime verso l'alto. La giornata di venerdì sarà caratterizzata da bel tempo e clima estivo praticamente in ogni regione, con l'eccezione dei rilievi alpini, interessati da qualche irregolarità nel pomeriggio. Decisamente poca roba rispetto ai temporali intensi che colpiscono oggi il Settentrione, a ridosso dei monti. Come confermato dal team di 3BMeteo, il clima si farà poi più rovente tra sabato e domenica, in particolare al Sud, dove faremo i conti con valori massimi anche di molto superiori ai 30°C. Fine settimana critico anche nelle grandi città, con picchi molto elevati nelle ore più calde.

Temperature: fino a 40° sulle Isole, 35° a Firenze

Entriamo nel dettaglio delle temperature previste per il weekend, decisamente bollenti in particolari nelle zone interne delle isole maggiori: in Sicilia e Sardegna la colonnina di mercurio potrà raggiungere i 39 gradi (40 nella giornata di domenica) avverte iLMeteo. Valori sopra le medie stagionali anche a Firenze e Bari, dove sono attesi 35 °C: si supereranno i 30 nel resto del Centro. Situazione diversa invece al Nord, in particolare al Nord Ovest, che nella giornata di domenica sarà attraversato da correnti più instabili e fresche.

Previsioni del tempo di venerdì 7 giugno

Nord Ovest - Giornata di sole pressoché ovunque, fatta eccezione per qualche possibile temporale pomeridiano sulle Alpi e nella zona dell'alto Piemonte. Fa caldo, ma non caldissimo: sono previsti 28 gradi a Milano e 25 a Torino.

Nord Est - Copione pressoché identico a Nord Est, dove il tempo promette di essere soleggiato, tutt'al più disturbato da qualche innocua velatura. Maggiore variabilità sull'arco alpino e sull'Appennino Emiliano, a rischio temporali nel pomeriggio. Le temperature semi-estive portano 28 gradi a Bolzano e 25 a Venezia.



Centro - Cielo sereno o poco nuvoloso anche sulle regioni centrali, salvo qualche addensamento di carattere locale a livello dei settori tirrenici, principalmente nelle ore mattutine. L'ampio soleggiamento è accompagnato da temperature in ulteriore rialzo: si preannunciano 30° sia a Roma che a Frirenze.



Sud e Isole - Splende il sole su tutto il meridione. Previste pochissime nuvole, per lo più concentrate in corrispondenza dei rilievi. Il bel tempo determina uno scatto in avanti delle temperature, andando a delineare una giornata piuttosto caldo. Si va verso i 31° a Bari e 30° a Palermo.