Allerta meteo: tutta la settimana tra pioggia, fiocchi bianchi e venti furiosi. La cartina di 3bmeteo con le previsioni del tempo giorno per giorno, città per città. La cronaca del maltempo: chiuse le banchine del Tevere a Roma, a Viareggio traffico in tilt, allagamenti nel Nuorese, tempesta su Capri