Meteo Ferragosto, torna ‘Nerone’ l’anticiclone. Nuova fiammata sull’Italia. E non finirà presto...

Roma, 14 agosto 2023 – Sarà un caldo Ferragosto. Anzi caldissimo. Ma il fine settimana ancora di più. La tregua dalla torrida estate sembra, almeno per ora, finita perché già da oggi la colonnina di mercurio è tornata ad alzarsi. E’ in arrivo ‘Nerone’, un anticiclone africano che darà una nuova linfa a questo ultimo rush di bella stagione.

Come sarà il tempo in questi giorni che per alcuni coincidono con le ferie estive?

Oggi 14 agosto sole e caldo su tutto lo Stivale, con qualche temporale sulle Alpi. Domani, ovvero per Ferragosto, a parte qualche temporale in montagna, sarà una giornata soleggiata e calda con le temperature in progressivo aumento. Da mercoledì al fine settimane parrebbe confermato l’arrivo dell’anticiclone africano ‘Nerone’, con l’aumento di afa e caldo su tutta l’Italia. Anche se una serie di temporali potrebbero lievemente smussare le temperature.

Caldo a Torino

Le città più calde

‘Nerone’ toccherà soprattutto il centro nord, lasciando il sud in balìa di deboli correnti settentrionali che mitigheranno la calura africana. Dunque i valori massimi saliranno gradualmente anche fino a 35 gradi, a Firenze, Bologna, Pavia, Mantova, Alessandria, Milano, Perugia, Pistoia. A Roma temperatura simile fino al 18 agosto dove poi i gradi potranno diventare anche 37 all'ombra. Il caldo record di luglio non tornerà, anche se sulla Sardegna e nel sud si potranno toccare tranquillamente i 40 gradi. Per quanto riguarda le temperature notturne queste potrebbero non scendere sotto i 20-23 gradi.

La mappa città per città

Quanto durerà il grande caldo?

L’anticiclone si sta caricando di energia in queste ore e nei prossimi giorni, fino al week end, avremo un incremento delle temperature. Queste dovrebbero, stabilizzandosi, dovrebbero perdurare fino alla settimana successiva, quindi le temperature calienti ci terranno compagnia con tutta probabilità fino alla fine del mese di agosto.