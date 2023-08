Val di Susa, esonda torrente a Bardonecchia. Cinque dispersi, 120 sfollati. Nel video lo tsunami di fango

Roma, 14 agosto 2023 - Maltempo in Val di Susa: un improvviso e violento straripamento del corso di un torrente all’interno del centro urbano di Bardonecchia, scatenato da una frana, ha provocato un vero tsunami di fango. Il bilancio è di 5 dispersi, mentre si registrano un ferito e 120 sfollati.

L'intervento dei pompieri ha consentito, ieri sera, di salvare sei persone rimaste intrappolate a bordo di un camper trascinato a valle dalla colata di acqua, fango e detriti.

Nei video postati sui social, e già diventati virali, si vedono alcune persone mettersi in fuga mentre alle loro spalle arriva l'ondata di detriti che travolge una cabina di ferro e alcuni alberi che trova davanti a sé. "Scappate, andate via”, dicono alcuni residenti a chi si trovava nella zona. In altri video e foto si vede la piena del Rio Merdovine che trascina anche alcune auto.

Il video: la piena e il fango travolgono il paese

#Italia 🇮🇹 Esta noche en #Bardonecchia provincia de #Turín Un río de barro y escombros tras un estruendo ,atravesó la ciudad a causa del desbordamiento de un río. Personas bien al momento del cruce de energía. pic.twitter.com/H2sevjyUg3 — InfoSismologic (@EarthquakeChil1) August 14, 2023

Le zone più colpite dalla piena sono state principalmente concentrate lungo via Einaudi. Tra i danni più gravi quelli al commissariato di polizia, risultato non agibile e con gravi danni al piano terra, oltre alla totale compromissione del parco mezzi.

Anche l'Hotel "La Betulla" ha subito danni, con il piano seminterrato interessato dall'ondata di piena. Per evitare esplosioni potenzialmente pericolose, è stata interrotta l'erogazione del gas, in attesa di individuare e risolvere i danneggiamenti alle condotte.Le operazioni di ricerca e soccorso per i veicoli trascinati dalla corrente sono proseguite fino alle 02.30, per poi riprendere alle prime ore del mattino. Al momento, si contano 120 sfollati, che sono stati ospitati in alberghi o nel campo C.R.I. allestito all'interno del "Palazzetto dello Sport". Cinque persone risultano ancora disperse, mentre fortunatamente non si sono registrate vittime.

La devastazione all'interno del centro urbano è notevole, con ingenti danni alle vetture parcheggiate. Le operazioni di cinturazione, anti-sciacallaggio e presidio dei punti vulnerabili sono ancora in corso.