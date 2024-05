X Factor 2024, Giorgia verso la conduzione. Nuova giuria stellare: tutti i probabili nomi

Roma, 10 maggio 2024 – Totonomi di XFactor 2024? Il talent show di Sky avrebbe trovato la sua nuova padrona di casa: Giorgia. Il nome della cantante, che potrebbe prendere il posto della Francesca Michelin alla conduzione del programma, sarebbe uno di quelli di maggior peso stando ai rumors che stanno circolando, lanciati dal sito di Roberto D'Agostino, Dagospia. Se fosse così la cantante, 53 anni, dopo la brillante co-conduzione al Festival di Sanremo, aggiungerebbe un altro importante tassello alla sua lunga e prestigiosa carriera.

Stando alle indiscrezioni, anche la giuria cambierà volti nella nuova edizione del programma in onda a partire da settembre 2024. I papabili nomi dei nuovi giudici sono Jake La Furia (ovvero il rapper Francesco Vigorelli), Achille Lauro, Paola Iezzi e Manuel Agnelli, l’unico a tornare per la quarta edizione consecutiva. Sono nomi che Sky non conferma ma neanche smentisce, mentre sale l’attesa per l’ufficialità. La pay tv, che sta lavorando all'edizione 2024 che debutterà a settembre, ha da contratto l'opzione per il rinnovo dei diritti sul format per il prossimo anno. Il talent show di Sky sarebbe pronto a decollare con uno spirito nuovo, cambiando giuria e conduzione con nomi di alto livello, dopo i rumors sull'ipotesi di un passaggio del programma a Warner Bros. Discovery.