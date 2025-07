Lapice dice addio a Imma Tataranni: "Ora una serie sulle app di incontri"

Di "Imma Tataranni ci sarà un’altra stagione, io molto probabilmente non ci sarò". Lo conferma Alessio Lapice (che aveva “salutato“ sui social con un post il suo personaggio, il maresciallo Ippazio Calogiuri, nella serie campione d’ascolti con Vanessa Scalera su Raiuno, alla fine della quarta stagione a marzo), parlando a “Il libro possibile“, il festival che ha concluso la sua prima tappa a Polignano a Mare, per poi ripartire a Vieste (22- 26 luglio). L’attore, intervenuto nella presentazione del libro Professione press agent di Pierluigi Manzo (Les Flaneurs), una guida pratica per chi sogna di lavorare nel mondo della comunicazione dello spettacolo, sottolinea che la sua assenza del nuovo capitolo della fiction nata dai romanzi di Mariolina Venezia "non è una notizia bomba, ne posso parlare perché è già stato pubblicato. Poi tutto è possibile, non sono io il produttore..."

Le nuove sfide per Lapice non mancano: fra queste c’è L’altro te, "un progetto – spiega – su cui stanno ancora lavorando, è nato come corto, ma si sta pensando di svilupparci sopra una serie". È "un lavoro molto delicato, ma molto interessante, con un tema di grandissima attualità, le app di incontri, come modo per le persone di approcciars".

Invece potrebbe probabilmente debuttare in autunno su Raiuno la serie Roberta Valente - Notaio in Sorrento, con protagonista Maria Vera Ratti, a suo fianco Lapice, in un cast che comprende, fra gli altri, Flavia Gatti, Erasmo Genzini e Sebastiano Somma: "Non l’ho ancora vista, abbiamo finito di girarla a gennaio, ma ci sono dei luoghi bellissimi e ha tutti gli ingredienti per far sì che sia bella". Nella storia, dice Lapice, "il mio personaggio si chiama Stefano ed è il compagno di Roberta: lui a un certo punto si trova di fronte a un bivio e alla necessità di crescere, ma Stefano vuole diventare grande a modo suo, e questa unione (con Roberta) gli mette molti dubbi. Lui dovrà decidere chi vuole essere". Come attore, conclude Lapice, "cerco di non ripetermi; più una sfida è difficile, più mi rende felice, perché mi dà un senso di responsabilità e anche, se vogliamo, di quell’ansietta che serve".