“Washington Files“, il nuovo programma di Alan Friedman

Torna a condurre un programma in tv il noto autore e giornalista statunitense Alan Friedman, questa volta con cadenza settimanale: Washington Files andrà in onda da stasera alle 21,30 su San Marino Rtv e Canale 520 Sky. Friedman descrive il programma come "un viaggio nella politica americana, una cronaca della campagna tra Biden e Trump, e una prisma attraverso il quale potremo capire i rapporti tra Washington e Europa, Israele, Russia, Cina e il resto del mondo".

Nella prima puntata Friedman avrà come ospiti Antonio Di Bella, il direttore di San Marino Rtv Andrea Vianello, l’ambasciatore Ferdinando Nelli Feroci, presidente dell’Istituto affari internazionali, il giornalista Gerardo Greco. La trasmissione dura 40 minuti, compreso l’editoriale di chiusura di Alan Friedman.

Il programma è ideato e condotto da Friedman, mentre il produttore esecutivo è Paolo Alberti e il regista Carlo Brenda.