Creatività ed emozioni. Design Week-end nella cornice di Ostuni

È ufficiale, il format Design Week-end – dal 6 al 9 giugno – trova nella città di Ostuni una nuova magica destinazione: la ’città bianca’ apre le sue porte a quella che si preannuncia, la più bella edizione di sempre. Nella favolosa Sala dei Sindaci, a Palazzo San Francesco, sede del Municipio di Ostuni, si è svolta la presentazione a cui hanno partecipato il sindaco di Ostuni Angelo Pomes, l’assessore alla Cultura e al Turismo Nicola Maffei, il presidente di ADI Puglia Guido Santilio e Paola Coronel, art director e founder di Design Week-end.

L’appuntamento è un’occasione per costruire nuove relazioni attraverso progetti di emozioni condivise. Il lavoro di gruppo è nel Dna di ogni progettista e molte delle aziende che scelgono l’evento supportano, con i loro prodotti e il loro know-how, questi sodalizi creativi entrandone a farvi parte. Il desiderio è di un’edizione partecipata, specialmente dalle realtà e dai progettisti locali, che devono fare loro questo appuntamento. In questo senso, il coinvolgimento dell’Ordine degli Architetti di Brindisi e il patrocinio di ADI Puglia si inseriscono come asset fondamentali.

Il tema outdoor sarà un tassello fondamentale dell’edizione di Ostuni. La forte vocazione ricettiva della città e della Valle d’Itria in generale, rappresentano un contesto importante e interessante, per tutto il comparto. Confermato il filone 3.0 del design immateriale, coordinato da D.O.S. Design Open Spaces, che curerà alcuni dei contenuti di realtà aumentata e il tradizionale speech della

domenica mattina che chiude la manifestazione con uno sguardo al futuro.