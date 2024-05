Un’eleganza di seta . Ditre Italia sposa lo stile di Mantero 1902

Ditre Italia incontra la tradizione sartoriale di Mantero 1902 dando origine a una speciale collezione di cuscini contraddistinti dalla suggestiva e iconica stampa ’La Campagna’ proveniente dagli archivi Mantero, un inno alla natura artigianale e made in Italy che contraddistingue entrambi i brand. Il progetto nasce come conferma del legame che da sempre Ditre Italia ha con la moda, come ricorda il payoff dell’azienda, Designwear. Un’espressione di cultura e creatività che vede dialogare il mondo della moda e del design, portando colore, stile e ricercatezza alle eleganti creazioni di Ditre.

La storica stampa di Mantero 1902, ’La Campagna’, un’originale creazione della raccolta Mantero Collection, è la protagonista di una speciale ed esclusiva collezione di cuscini in twill di seta reinterpretati con i codici cromatici della nuova collezione Ditre Italia. Il motivo, raffigurante l’effervescenza e la bellezza della natura che si risveglia al tramonto, viene infatti declinato in sei differenti varianti colore provenienti dal catalogo dell’azienda di design. Le tonalità di Ditre contraddistinguono il linguaggio cromatico del brand, che usa i colori in versione desaturata, inserendoli in un contesto di gamma che esprime eleganza e stile.

Con questa esperienza unica, l’interior world Ditre Italia si arricchisce presentando il cuscino in seta Mantero 1902, un accessorio decorativo e funzionale. La delicatezza e la preziosità della seta aggiungono un tocco glamour chic alle sedute e allo stesso tempo esprimono l’attitudine alla cura del dettaglio e alla ricerca della qualità che contraddistingue i propri prodotti.