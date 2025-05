Visite Doc tra i vigneti pic-nic e passeggiate. Torna ’Cantine aperte’

Torna anche per quest’anno il 24 e 25 maggio l’appuntamento con ‘Cantine aperte’, organizzato dall’associazione Movimento Turismo del Vino Toscana, ente no profit che raccoglie circa cento soci fra le più prestigiose cantine del territorio, selezionate sulla base di specifici requisiti, primo fra tutti quello della qualità dell’accoglienza enoturistica.

L’obiettivo, spiegano gli organizzatori, è quello di offrire delle offerte turistiche, innovare e diversificare lanciando un messaggio agli appassionati, ma anche ai tour operator e agenzie di wine tour perché scoprano i territori meno conosciuti e guardino con più interesse alle cantine più innovative.

Tra gli eventi per l’edizione 2025 la visita ai vigneti con l’esperto di cultura etrusca, il pic-nic nel vigneto con le novità enologiche delle aziende, installazioni audio video tra le botti. E ancora, passeggiate in campagna per scoprire gli scorci che caratterizzano i vigneti in Toscana, o hiking e cycling wine o party a tema, o ancora trekking nei vigneti.

Tantissime le iniziative in programma da parte delle molte cantine aderenti: da Montalcino a Bolgheri, dalla Val d’Orcia a Montepulciano, passando per Cortona, Arezzo e vino al Chianti o la Maremma. Programma di tutte le iniziative sul portale rinnovato del Movimento Turismo del Vino Toscana www.mtvtoscana.com

Domani si terrà l’anteprima di ‘Cantine Aperte’ per l’ospedale pediatrico Meyer dalle 16.30 alle 20 al Valdichiana Village di Foiano della Chiana con l’obiettivo di coniugare moda, shopping, vino e solidarietà: il ricavato dell’iniziativa sarà infatti destinato alla Fondazione Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze per il progetto di ‘Accoglienza alle Famiglie’ che raggiungono la struttura fiorentina da tutta Italia.

La novità di quest’anno sarà la partecipazione delle cantine provenienti dalle delegazioni dell’Umbria e dell’Emilia-Romagna. L’edizione 2025 di ‘Cantine Aperte’, spiegano gli organizzatori, diventa la vetrina delle nuove esperienze turistiche proposte dalle aziende socie del Movimento Turismo del Vino Toscana.

"Il turismo del vino sta cambiando e il Movimento è lo strumento che da sempre ha contribuito a questo sviluppo - spiega la presidente Anastasia Mancini - . L’obiettivo di questa edizione è mettere i visitatori al centro della loro permanenza in cantina con esperienze personalizzate e tagliate sui dei target specifici, pensando ai giovani prima di tutto, ma passando anche per le famiglie, per gli esperti e per i neofiti del vino, in questo senso le nostre cantine hanno trovato dei programmi pensati proprio per stimolare l’attenzione di un pubblico in continuo divenire".