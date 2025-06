Morto Pietro Ghislandi, il ventriloquo più famoso della tv

La tv italiana piange il bergamasco Pietro Ghislandi, volto amato dello spettacolo comico e protagonista della ventriloquia, con apparizioni da ‘Fantastico’, ‘Drive in’ e ‘Striscia la notizia’. L’attore, che ha partecipato anche a film come ‘I Mitici – Colpo gobbo a Milano’, ‘E’ arrivato mio fratello’, ‘Grandi Magazzini’, ‘Anni 90’, ‘Vajont’, ‘Piazza delle Cinque Lune’, è morto nella notte tra martedì 3 e mercoledì 4 giugno all'età di 68 anni dopo una lunga malattia a Bergamo.

I funerali saranno celebrati venerdì 6 giugno alle 10.30 nella chiesa del cimitero di Bergamo.

espressiva.

Nella lunga carriera di Pietro Ghislandi – un percorso durato quasi 35 anni lo ha portato a fare tv, cinema e teatro – ci sono oltre quaranta film per il cinema e altrettanti per la televisione, oltre a una ventina di partecipazioni a spettacoli teatrali. Le sue doti da ventriloquo sono andati di pari passo con la sua attività di attore “singolo”. Attività che lo ha portato ad essere riconosciuto come un attore di talento e personalità. Un attore molto amato tanto dal pubblico quanto da registi e colleghi.