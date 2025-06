Un preservativo di 200 anni fa in mostra al Rijksmuseum di Amsterdam

Roma, 4 giugno 2025 – Tanto raro quanto insolito: un preservativo risalente a 200 anni fa e decorato con un’immagine erotica è attualmente esposto al Rijksmuseum di Amsterdam. Forse un souvenir proveniente da un bordello, l’antico contraccettivo è la curiosità di richiamo per la mostra “Safe Sex?”, dedicata alla sessualità e alla prostituzione nel XIX secolo.

Una dissacrante parodia

Realizzato probabilmente con l’appendice di una pecora, materiale frequentemente usato per i contraccettivi dell’epoca, il condom è stato datato intorno al 1830 e presenta una dissacrante stampa erotica: una suora è raffigurata seduta a gambe divaricate davanti a tre religiosi, che sollevano le vesti per mostrare il loro stato di eccitazione.

La suora indica uno di loro con il dito, mentre sopra la scena è incisa la frase in francese “Voilà mon choix” (“Questa è la mia scelta”). Secondo gli esperti del Rijksmuseum, la scritta e la rappresentazione rendono l’inusuale stampa una parodia sia del celibato religioso sia del mito greco del Giudizio di Paride, chiamato da Zeus a scegliere chi fosse la più bella tra le dee Era, Atena e Afrodite.

In mostra fino a novembre

Il profilattico, di cui si conoscono solo altri due esemplari simili, è stato acquistato sei mesi fa a un’asta grazie al sostegno del fondo F.G. Waller Fonds ed è stato subito inserito nella collezione di stampe del Rijksmuseum, che conta ben 750.000 pezzi tra illustrazioni e fotografie. Inclusa ora quest’opera decisamente inusuale, ma dal sicuro valore storico e culturale, che dimostra come la stampa non venisse utilizzata nell’Ottocento solo per fini artistici o informativi, ma anche in contesti di consumo legati al piacere sessuale.

La mostra “Safe Sex?” resterà aperta fino alla fine di novembre e include anche stampe, disegni e fotografie che raccontano la complessa relazione tra desiderio, moralità e salute sessuale in un’epoca di grandi contraddizioni.