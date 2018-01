Spa private a misura di coppia, caldi bagni profumati in vasche per due, massaggi sincronici, cioccolatini fatti a mano e calici di buon vino per godersi il relax: San Valentino non è mai stato così romantico. Per celebrare la festa degli innamorati, provate a regalarvi un weekend fuori porta, ritagliandovi del tempo insieme e collezionando momenti che rimarranno per sempre impressi nella vostra memoria. Cullate i corpi e i sensi con queste proposte benessere.A Bormio e a Prè Saint Didier, in Val d'Aosta, il circuito QC propone il pacchetto speciale Valentine’s Romance per due notti con cena e cocktail a tema Love Potion, ingresso alle terme e massaggio di coppia short. Se preferite invece il versante dolomitico, l'hotel La Perla di Corvara, in Alta Badia, offre il trattamento di coppia 'Amarsi', che insegna alla coppia come scambiarsi attenzioni ed emozioni sensoriali, prendendosi cura l’un l’altro, con un massaggio che coinvolge mente, corpo e anima, lasciandosi trasportare dagli aromi naturali. Infine a Malles, vicino a Bolzano, al Beauty and Wellness Resort Garberhof potete provare il rituale 'Mille e una notte per due' che oltre all’ingresso all’Hamam con le diverse fasi del rituale di purificazione, comprende un massaggio Pascià nella private Spa e un bagno di rose da fare in coppia nella grande vasca in rame.A San Valentino si commettono dolci peccati di gola alle Terme della Salvarola, immerse in un grande parco sulle colline di Modena, dove panna e cioccolato sono i protagonisti del pacchetto 'Love & Chocolate', un massaggio olistico rilassante e goloso, da godersi nella Spa Suite, in un'atmosfera molto romantica a lume di candela, tra profumi inebrianti e musiche soft.L'Albergo Posta Marcucci di Bagno Vignoni, in provincia di Siena, è un hotel storico termale che accoglie le benefiche acque naturali della sorgente sotterranea, quella che alimenta la vasca centrale dell’antico borgo, in due panoramiche piscine esterne affacciate sulla natura della Val d’Orcia. Il massaggio di coppia 'Insieme' è un momento di tranquillità e armonia da trascorrere fianco a fianco con chi si desidera.Leggi anche: