Veronica Lario oggi da Latella: gli orari Tv dell’intervista sul divorzio da Berlusconi

Roma, 1 marzo 2024 – C’è attesa per la versione integrale dell’intervista fatta da Maria Latella a Veronica Lario. L’ex moglie di Berlusconi tornerà infatti in Tv e sarà per la prima volta ospite di una trasmissione e soprattutto parlerà, anche in questo caso per la prima volta dopo il divorzio, della sia storia con Silvia Berlusconi.

Veronica Lario da Maria Latella

Le anticipazioni

Hanno fatto molto scalpore alcuni estratti delle dichiarazioni della Lario che sono stati anticipati per il lancio della trasmissione. Particolare risalto hanno trovato le frasi nelle quali l’ex moglie di Berlusconi ha parlato del periodo della separazione e del divorzio nella quale, ha detto, “sono passata da velina ingrata”, dichiarando si essere stata “vessata” e di aver “subìto, difficile combattere potere e stampa piegata”, parlando del potere dell’ex marito con il quale, proprio in fase di separazione, aveva aperto uno scontro pubblico (scrivendo una lettera a Repubblica che la pubblicò in prima pagina) nella quale criticava apertamente gli atteggiamenti di Berlusconi con le altre donne.

“Miliardaria? Il tribunale mi a tolto tutto”

“Non sono ricattabile, mio passato non ha segreti”, ha detto aggiungendo “è stato dolore rinunciare a lauree miei figli ma in 2 eravamo troppi, allora ho fatto un passo indietro”. “Dopo il divorzio momenti difficili e dolorosi, aiutata da passione cavalli”, per finire con la questione economica: “Io miliardaria? Il Tribunale mi ha tolto tutto”, facendo proprio riferimento alla battaglia legale sul mantenimento.

Dove vedere l’intervista integrale

L’intervista integrale di Veronica Lario si potrà vedere oggi, venerdì 1 marzo, alle 21 nel corso della terza puntata di “A cena da Maria Latella” il dinner talk di Sky Tg24. La Lario, che come detto per la prima volta sarà in una trasmissione Tv, sarà ospite della trasmissione dedicata all’Intelligenza artificiale. Veronica Lario è infatti oggi un’imprenditrice ed è alla guida di una start-up nel campo dell’IA.