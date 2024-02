Veronica Lario torna in tv. Prima volta dopo la separazione da Berlusconi. Dove e quando vederla

Milano, 28 febbraio 2024 – Una prima volta assoluta per Veronica Lario. Torna sulle scene (dopo la carriera di attrice teatrale e cinematografica) e per la prima volta in un programma Tv e, sempre per la prima volta, dopo la separazione da Silvio Berlusconi nel 2009.

Sarà lei l'ospite a sorpresa per la terza puntata di “A cena da Maria Latella”: Veronica Lario parteciperà al dinner talk di Sky Tg24 in onda venerdì 1 marzo alle 21 sul canale all news.

Per l'ex signora Berlusconi è una prima assoluta: è la prima volta in un programma tv e la prima volta che parla al pubblico da quando, nel 2009, fu avviata la separazione da Silvio Berlusconi.

La puntata, dedicata all'intelligenza artificiale e ai potenziali riflessi sul presente e futuro dall'educazione al lavoro, affronta un tema oggi molto vicino a Veronica, che di recente ha investito in una piccola start up. Ospiti del dinner Talk di Maria Latella, Emanuela Girardi, componente del Gruppo di esperti di Intelligenza Artificiale del MiSE, del direttivo di AIxIA (Associazione italiana per l'intelligenza artificiale) e di Claire (Confederazione dei laboratori di intelligenza artificiale in Europa, Spartaco Albertarelli, game designer, e l'attore Edoardo Ferrario che a teatro affronta con ironia i temi dell'IA.

Veronica Lario, al secolo Miriam Raffaella Bartolini (nata a Bologna nel 1956), è stata attrice teatrale, cinematografica e televisiva. Nel 1979 apparve in due sceneggiati sul piccolo schermo, Bel Ami di Sandro Bolchi e La vedova e il piedipiatti di Mario Landi. Nel novembre dello stesso anno Enrico Maria Salerno (con cui ebbe una relazione sentimentale) la volle accanto a sé come protagonista femminile della commedia teatrale di Fernand Crommelynck Il magnifico cornuto, dove si esibiva senza veli.

Proprio la sua professione teatrale la portò a incontrare Silvio Berlusconi. Durante una rappresentazione del Magnifico cornuto al teatro Manzoni di Milano nel 1980, Veronica conobbe Berlusconi (morto lo scorso anno), proprietario del teatro, più anziano di lei di vent'anni, che a fine spettacolo volle incontrarla. L'8 ottobre 1985, successivamente al divorzio di Berlusconi dalla prima moglie Carla Dall'Oglio (1940), i due iniziarono una convivenza ufficiale e si sposarono con rito civile il 15 dicembre 1990. Berlusconi e la Lario si sono separati nel 2009 e hanno divorziato nel 2014. Un divorzio che avvenne al termine di un duro scontro. Il 31 gennaio 2007, quando già la questione delle “cene galanti” stava esplodendo, la Lario inviò al quotidiano la Repubblica una lettera aperta nella quale richiedeva al marito Silvio Berlusconi pubbliche scuse per le "frasi galanti" rivolte da quest'ultimo ad alcune signore presenti alla cerimonia dei Telegatti, tenutasi qualche giorno prima. Veronica Lario ricevette le scuse del marito, nel pomeriggio dello stesso giorno, attraverso un'altra lettera pubblica. L'episodio ebbe grande eco sui mass media italiani e internazionali.