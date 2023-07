Testamento Berlusconi, svelato il contenuto. A Fascina 100 milioni

Milano, 6 luglio 2023 – Cento milioni per Fascina, 30 per Dell’Utri. La famiglia Berlusconi ha fatto trapelare il contenuto del testamento del Cav, aperto ieri davanti ai cinque figli nello studio del notaio Arrigo Roveda, a Milano, e ora diffuso dall’Ansa. Com’era atteso a Marina e Pier Silvio, va il controllo di Fininvest. Insieme i due figli maggiori deterranno la quota di maggioranza dell’azienda (il 53%). A quanto risulta, nelle ultime volontà dell’ex premier c’è un lascito anche per il fratello Paolo: una liquidità di 100 milioni, pari a quella destinato alla compagna Marta Fascina, esclusa dall’eredità diretta in quanto non sposata con Berlusconi.

Da sinistra Barbara, Pier Silvio e Marina Berlusconi ai funerali del padre. A destra Marta Fascina (Ansa)

Notizie live