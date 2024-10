Uscite musicali dell'11 ottobre: spazio ai giovani con Ghali, Naska, Night Skinny e Rovere

Sono le note della nuova scena musicale italiana a dominare le pubblicazioni di questa seconda settimana di ottobre. Da Ghali a Naska, passando per Night Skinny e Rovere, oltre a trap e indie pop, c’è spazio anche per il cantautorato di Francesco Motta, il sempreverde punk rock degli Offspring e il pop da classifica dei Bastille. Il nuovo singolo ‘Niente Panico è stato descritto da Ghali come il pezzo più importante della sua vita. Il brano è un intimo e profondo invito dell’autore a non arrendersi mai, a coltivare la fiducia nelle proprie capacità e nel futuro, anche di fronte alle sfide più difficili. Il brano è accompagnato da un videoclip dei fratelli D'Innocenzo, noti a livello internazionale per aver collaborato con artisti del calibro di Kanye West. Il disco più atteso dai fan del mondo trap e rap è Containers, nuovo progetto del produttore termolese Night Skinny. Nell’album sono presenti quasi tutti gli artisti più amati del panorama rap italiano: si passa dalle istituzioni come Guè, Fabri Fibra e Noyz Narcos, alle nuove leve Geolier, Tony Effe, Lazza, Rkomi, Tedua e Kid Yugi. Tra le donne presenti Madame e Anice. Presentato dall’omonimo cartone animato su Prime video, The Freak Show è il nuovo album di Naska, che appare in copertina truccato come Il Corvo. L’artista marchigiano nel disco riprende le sonorità pop punk che lo hanno reso famoso, aggiungendo un pizzico di sonorità elettroniche. L’album anticipa il live evento che Naska terrà al Forum di Milano il 7 dicembre. Undici case è il nuovo album in studio del gruppo indie pop Rovere, descritto come la colonna sonora di una generazione che cresce. Il disco segna un’evoluzione della band, che recupera le sonorità pop che li ha fatti conoscere dal loro pubblico, ma con una vena più ruvida e matura. Il tema principale è lo scorrere inesorabile del tempo e i cambiamenti silenziosi che porta con sé. Svolta nella carriera di Aiello, che con il nuovo singolo ‘Tutto sbagliato’ preannuncia un cambio di sonorità. Il risultato è un brano pop, fresco e contemporaneo, ma con il retrogusto della canzone d’autore degli anni ’90. La canzone anticipa un album in uscita nei prossimi mesi.

Francesco Motta celebra la nascita della sua etichetta Sona music records con l’album Suona volume uno. Il disco non è il classico progetto in studio, ma unisce degli inediti a delle registrazioni dal vivo. Oltre al nuovo singolo Suona, sono presenti registrazioni dal vivo – realizzate in studio – di vecchi brani riarrangiati per l’occasione. Tra gli ospiti Roberta Sammarelli, Cesare Petulicchio, Giorgio Maria Condemi, Kazu Makino, Teho Teardo, Maria Chiara Argirò. Nonostante gli oltre trent’anni di carriera, gli Offspring tornano in pista col nuovo album Supercharged. L’album mantiene lo spirito energico della band dall’inizio alla fine, proponendo un punk rock di mestiere, ma sincero. Tra i brani del disco Make it all right, Light it up e Come to brazil. Blue sky and the painter è il nuovo singolo dei Bastille. Il brano anticipa il nuovo album ‘&’, in uscita a fine mese. Il pezzo è ispirato al pittore espressionista norvegese Edvard Munch, nonché al suo rapporto con la depressione e il difficile processo che, nonostante tutto, lo ha reso creativo. Euforica ed energica, la canzone parla della possibilità di vedere uno spiraglio di luce nella propria vita dopo un lungo periodo di buio. ‘Brat and it’s completely different but also still brat’ è la riedizione dell’ultimo disco di Charli XCX. L’album, che ha reso l’artista di tendenza grazie alla sua brat summer, contiene alcuni featuring con artisti come da Troye Sivain, Lorde, Billie Eilish e Bon Iver. Secondo album per il gruppo rock tutto al femminile Linda Lindas. Reduci da un tour in cui hanno supportato Green Day e Smashing Pumpkins, le rocker propongono un sound che spazia tra punk pop, garage e power pop.