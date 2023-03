Uomini e Donne, la scelta della tronista Lavinia: quando sarà

Lavinia Mauro fra due fuochi: Alessio Campoli e Alessio Corvino

Per approfondire:

Quando sceglie Lavinia Mauro? La tronista di Uomini e Donne sta continuando a vivere su un ottovolante di emozioni con Alessio Corvino e Alessio Campoli, i due corteggiatori fra i quali è indecisa ormai da diversi mesi. Alessio il rosso il primo, Alessio il moro il secondo. Entrambi protagonisti forse anche più della stessa tronista con le loro intemperanze e le loro richieste di conferme a Lavinia Mauro.

Il dating show pomeridiano condotto da Maria De Filippi ha vissuto nei giorni scorsi due momenti particolari per quanto riguarda il trono classico: la scelta del tronista Federico Nicotera e la nuova segnalazione su Alessio Corvino, avvistato in compagnia in una discoteca di Roma.

Proprio a causa della segnalazione su Alessio "il rosso", si è creato un vero terremoto negli ultimi giorni. Nelle ultime registrazioni delle puntate che andranno in onda su Canale 5 nei prossimi giorni è però il corteggiatore a "darsi alla macchia", non presentandosi in studio e suscitando l'amarezza della tronista.

Quando sceglierà Lavinia? Probabilmente la scelta della tronista avverrà durante la prossima registrazione, che dovrebbe svolgersi nel fine settimana. Quindi dovremmo vederla in onda fra una decina di giorni. A patto, però, che esca dalla situazione di stallo nella quale è piombata proprio dopo la segnalazione arrivata in studio.