Un flagship store nel cuore di Firenze

Terzo flagship per Sephora in Italia, stavolta a Firenze, inaugurato lo scorso 22 marzo con grande successo in via Calzaiuoli 56R, una delle 25 vie commerciali più importanti d’Europa. In quell’occasione Sephora (nel portafoglio del gruppo LVMH) ha offerto ai suoi clienti un weekend ricco di premi beauty. Il nuovo flagship store Sephora Firenze nasce dal progetto di recupero della location Palazzo del Bazar Bonaiuti ed è contraddistinto da un’opera di ristutturazione volta a valorizzarne gli elementi originali integrandoli con il design contemporaneo e le linee fluide che caratterizzano i negozi Sephora. All’ingresso è possibile notare le colonne d’ordine ionico risalenti al 1834 – anno in cui l’edificio è stato edificato per ospitare il primo bazaar della città – messe in risalto dal forte uso del bianco che contraddistingue lo stile degli store Sephora insieme agli elementi iconici come il calepinage e l’alternanza tra bianco e nero, che rimangono fedeli alla storia e all’identità del brand. Poi una installazione artistica realizzata dallo Studio Lys. Il cuore della nuova boutique di cosmesi e profumi è il Beauty Hub, e poi al primo piano la loggia con un winter garden.

Eva Desiderio