Grande Fratello, che fine hanno fatto i protagonisti dell’ultima edizione? Chi è tornato nel dimenticatoio e chi prova ad emergere

Che fine hanno fatto i protagonisti dell'ultima edizione del Grande Fratello? Un tempo ce lo si chiedeva a distanza di anni, oggi si perdono le tracce dei concorrenti dei reality show già nel giro di poche settimane. Se poi a questo si aggiunge che quella appena passata è stata l'edizione con gli ascolti peggiori di sempre, si comprende quanto l'oblio sia dietro l'angolo. E infatti nessuno dei concorrenti ha avuto alcun riscontro occupazionale degno di nota in televisione. Tranne chi aveva già in atto trattative.

Samira Lui - Ha ricoperto il ruolo di valletta non parlante nel quiz 'La ruota della fortuna'.

Beatrice Luzzi - E' una delle poche che, avendo varie attività già prima del reality show, ha usato il programma come vetrina e quindi sta partecipando a eventi, dibattiti e progetti.

Fiordaliso - La sua carriera da cantante non si discute. Ora si gode i frutti della propria attività partecipando a qualche evento.

Perla Vatiero e Mirko Brunetti - La televisione li ha resi famosi e poi li ha fatti tornare nel dimenticatoio. Tutto come previsto: la loro coppia non ha più nulla da raccontare. E infatti le loro attività si limitano a servizi fotografici e promozioni nel sottobosco dei social network.

Letizia Petris e Paolo Masella - Il secondo a traino della prima, non fanno altro che posare per servizi fotografici e sfornare reel di coppia sui social network.

Giuseppe Garibaldi - E' l'unico personaggio che sta lavorando grazie al Grande Fratello nel senso stretto del termine: è il "conduttore" dei casting per la prossima edizione del reality show. A tempo perso alimenta i gossip su una evidentemente fintissima pseudorelazione con Beatrice Luzzi.

Massimiliano Varrese - Non contento di aver affermato in modo improvvido di essere stato il precursore dell'hip hop in Italia, ha realizzato il singolo 'Fai clap clap' la cui intro dice 'Max in da house'. La canzone ovviamente parla del Grande Fratello. Ha poco più di duemila ascoltatori mensili su Spotify.

Federico Massaro e Vittorio Menozzi - Sono accomunati dal medesimo percorso: foto sui social network e comparsate nel mondo della moda.

Anita Olivieri - Colleziona brutte figure sui social, da cui si è poi allontanata. Da protagonista a ignorata totale il passo è stato brevissimo.

Alessio Falsone - Come le ormai ex fidanzata.

Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi – La loro travolgentissima storia d’amore è finita dopo qualche scatto sui social. Finiti nell’oblio.

Angelica Baraldi, Arnold Cardaropoli, Valentina Modini, Ciro Petrone, Lorenzo Remotti, Monia La Ferrera, Claudio Roma, Giselda Torresan, Marco Maddaloni, Rosy Chin, Sara Ricci, Simona Tagli - Fra polemiche architettate soltanto per farsi notare e qualche commento sui social, si sono felicemente inabissati nella normale vita quotidiana senza farsi troppo notare.