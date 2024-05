Grande Fratello, Anita Olivieri e Alessio Falsone si sono già lasciati: “Non doveva essere l’amore della vita?”

Anita Olivieri e Alessio Falsone si sono lasciati. Ma come? Non avrebbe dovuto essere l'amore della vita? I due ex concorrenti del Grande Fratello - senza questa precisazione, nessuno ricorderebbe i volti di questi due personaggi tv - avevano concluso - è giusto ricordarlo, solo un paio di mesi or sono - il reality show condotto da Alfonso Signorini sbandierando il loro amore folle e totalizzante in ogni sede possibile.

"Mi vedevo a Ibiza con gli amici e invece trascorrerò l'estate sicuramente con lei" aveva sin da subito annunciato Alessio Falsone. Che invece l'estate la passerà evidentemente senza Anita Olivieri, visto che i due hanno appena annunciato che la loro (pseudo) storia d'amore è già al capolinea. Dopo soli quattro mesi dall'inizio. Insomma, un amore così folle da essere già concluso.

"Cari amici, qui per dirvi che io e Anita abbiamo deciso con grande serenità di interrompere la nostra frequentazione. Le differenze caratteriali sono tante così come le abitudini. Ne avevamo già parlato prima di partire per Ibiza, ma abbiamo deciso con grande maturità di partire lo stesso e di goderci questa vacanza anche con gli altri ragazzi. Restano immutati l’affetto e la stima, così come resta il meraviglioso ricordo di un percorso bellissimo. Per rispetto delle tante persone che ci seguono e sostengono abbiamo deciso di rendervi partecipi di questa scelta ma vi chiediamo di rispettare la privacy di questo momento. Non tutti quando si lasciano alzano il telefono e lo dicono al mondo, serviva anche a noi un momento per metabolizzare, purtroppo dai commenti abbiamo capito di non averne il diritto, con grande rammarico. Non ci sono colpe, solo grandi consapevolezze. Infine siamo solo due ragazzi che si sono fatti del bene ed hanno fatto un pezzetto di strada assieme. L’importante è che entrambi siamo felici. Vi abbracciamo forte tutti. A presto": ha scritto Alessio Falsone sui social network.

E fra gli utenti del web le critiche e le polemiche non mancano: “Siete sempre stati falsi”, “Una coppia nata solo per le telecamere”, “Fate tutto per avere qualche like” sono alcuni dei commenti alle loro foto.