Tutto su Mike Bongiorno: una mostra e una fiction Rai

Dal passaporto che gli ha salvato la vita alla cabina del Rischiatutto, da una grande mostra a Palazzo Reale nella sua Milano a una fiction Rai che porterà lo spettatore a scoprire dettagli inediti soprattutto della giovinezza di uno dei personaggi più popolari della storia della tv e non solo: Mike Bongiorno. Il 26 maggio 2024 avrebbe compiuto cento anni Mike, stroncato da un infarto l’8 settembre 2009 in una suite dell’hotel Metropole di Montecarlo, dove si trovava per una breve vacanza con la moglie Daniela Zuccoli, con cui ha condiviso 39 anni di vita (dalla loro unione sono nati tre figli, Michele, Nicolò e Leonardo).

Dal 17 settembre al 17 novembre a Palazzo Reale a Milano sarà aperta la mostra Mike Bongiorno 1924-2024, che per celebrare il presentatore racconta anche un po’ la storia d’Italia. Un’esposizione unica, con tanti materiali esposti per la prima volta, che documenteranno l’intero cammino umano e artistico di Bongiorno, arricchito da "tante rarità", concesse per l’occasione dalla Fondazione Mike Bongiorno.

Curata da Nicolò Bongiorno e Alessandro Nicosia con la consulenza di Daniela Bongiorno, la mostra propone documenti personali, le foto della sua vita, i copioni originali, cimeli artistici e premi, installazioni con ricostruzioni scenografiche di studi radiofonici e di un bar anni ‘50 dove si andava tutti a vedere la tv, e ancora la cabina rossa del Rischiatutto dove si potrà entrare e ascoltare le domande che Mike faceva ai suoi concorrenti, la ruota di La ruota della fortuna, audiovisivi.

Saranno raccontate le sue grandi passioni, soprattutto lo sport e l’amata montagna. Filo conduttore i filmati con momenti di vita vissuta, attraverso le sue parole tratte dal libro La versione di Mike, biografia scritta con il figlio Nicolò, dove si ripercorrerà la sua storia dagli anni ‘20 ai giorni nostri. Libro da cui è tratta anche la fiction Mike che sarà presentata in anteprima al Prix Italia, quest’anno nella 76ª edizione dall’1 al 4 ottobre a Torino (andrà in onda lunedì 21 e martedì 22 ottobre).

Parlando della mostra a Domenica in Daniela Bongiorno aveva spiegato: "Abbiamo ricostruito e raccolto tutti i documenti della sua vita incredibile, compreso il passaporto che gli ha salvato la vita e che si vedrà nella grande mostra a Palazzo Reale". Quanto alla fiction, ha detto Daniela, "farà vedere la parte della vita di Mike che nessuno conosce: quando, magrissimo, uscì dal campo di concentramento, arrivò negli Stati Uniti e iniziò la carriera in radio".