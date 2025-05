Tutte le ’Isole’ da esplorare. Ecco il ’Memoria Festival’

Filosofo umanista, fra i massimi pensatori del Quattrocento, Giovanni Pico è rimasto famoso (e perfino proverbiale) anche per la sua prodigiosa memoria. Non a caso dunque Mirandola nella Bassa modenese, che di Pico fu la culla nel 1463, ha dato vita al ’Memoria Festival’ che da venerdì 6 a domenica 8 giugno – alla sua decima edizione – riunirà più di cento ospiti per settanta appuntamenti, dialoghi, presentazioni e spettacoli, tutti a ingresso gratuito. ’Isole’ è il filo conduttore di quest’anno, anche in omaggio a Ernesto Franco, già direttore editoriale dell’Einaudi, scomparso lo scorso settembre, che ha guidato il comitato scientifico del festival fin dal suo debutto.

Fra i protagonisti del Memoria Festival spiccano scrittori di successo, i vincitori del premio Strega Edoardo Albinati e Mario Desiati, Viola Ardone, Teresa Ciabatti, Fabio Genovesi, Matteo Bussola, Romana Petri, Sveva Casati Modignani, mentre Anna Katharina Fröhlich racconterà la sua intensa storia d’amore (nata proprio nel segno dei libri) con Roberto Calasso, fondatore della casa editrice Adelphi. Con esperti psicologi e psicoterapeuti, come Alberto Pellai e Anna Oliverio Ferraris, si esplorerà il mondo complicato dei giovani, mentre Vittorino Andreoli scandaglierà ’Le isole della psiche’ e Vittorio Lingiardi si accompagnerà nella conoscenza di quel corpo "che è il nostro io, ma anche il primo tu". Sono isole anche quelle del cinema ‘al femminile’, su cui il festival accoglierà numerose celebrità, da Vanessa Scalera (l’Imma Tataranni della serie tv) a Marisa Laurito, e Piera Detassis, presidente dell’Accademia che assegna i David di Donatello. L’economista Carlo Cottarelli parlerà delle sfide globali del nostro presente, Massimo Cacciari analizzerà ’L’Arcipelago’ dell’Europa, il giornalista Antonio Caprarica svelerà i segreti di un’isola molto speciale, l’Inghilterra, Federico e Jacopo Rampini presenteranno il loro romanzo ’Il gioco del potere’, l’immunologa e divulgatrice Antonella Viola guarderà alla ‘rivoluzione della cura’, il campione automobilistico Riccardo Patrese ripercorrerà la sua vita da corsa.

Il ricchissimo cartellone del festival proporrà anche numerose iniziative per i bambini e i ragazzi: fra i protagonisti anche Sveva e Cristiano Sagramola che porteranno a Mirandola l’avventurosa ’Storia di Topino’, una tenera fiaba sul crescere. Info, www.memoriafestival.it

Stefano Marchetti