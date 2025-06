La fede nel pallone è cieca. “Per colpa dell’Inter non usciamo più”

Cara Caterina,

ti scrivo per sottoporti un quesito che credo affligga almeno la metà di noi donne: la fede calcistica del nostro compagno deve essere compresa e considerata importante oppure è un qualcosa di futile, che quindi non dovrebbe influire nella pianificazione delle uscite di coppia?

Inoltre, ciò che non è importante per me, siccome è importante per il mio partner, va necessariamente rispettato? Anche io ho una squadra del cuore ma per me viene prima altro. Si tratta pur sempre di un hobby. Per me le cose importanti sono altre e passare del tempo di qualità con il mio fidanzato è una di queste.

Ecco per il lui non è così! Nell’ultimo mese ho dovuto cancellare due volte un viaggio programmato insieme per colpa dell’Inter. Lui doveva stare a Milano a tutti i costi nel caso in cui la squadra vincesse, cosa che peraltro non è successa...

In ogni caso faccio davvero fatica a comprendere perché lui abbia preferito, come ha già fatto in tante altre occasioni, il calcio al viaggio con me. Ho comunque accettato la sua decisione perché sapevo che

se lo avessi convinto a partire non sarebbe stato felice e non ci saremmo goduti la vacanza. Oltretutto non voglio apparire come una ragazza che non comprende le sue passioni.

Cosa ne pensi? Come esco da questa situazione? È giusto assecondare questo amore spasmodico per la sua squadra del cuore o ad un certo punto ci si può imporre? Spero che mi risponderai. Con affetto,

Letizia

Cara Letizia,

non è la prima volta che mi viene sottoposto questo tema calcistico. Un po’ sorrido e penso che sarei dovuta essere astuta e giocarmi la carta della squadra del cuore anch’io in famiglia. Così avrei fatto un sacco di weekend bellissimi a Napoli. Dai, meglio la città del sole che Milano in inverno! Questione meteorologica a parte, capisco il tuo svilimento: essere messa da parte per una squadra di calcio può far soffrire. Io penso, onestamente, che da qui si può solo peggiorare. Immagina in futuro: se un giorno deciderete di costruire una famiglia insieme, la vedo davvero dura che lui sia disposto a rinunciare a una partita dell’Inter per una semplice gita fuori porta o per partecipare a una festicciola di compleanno dei bambini. La priorità sarà sempre quella, e rischia di diventare un ostacolo costante alla vostra quotidianità. E ricorda che con il tempo ciò che ora non ti piace non sparirà magicamente. In questo caso, non c’è qualcosa che è più importante di qualcos’altro. Parliamo di uno stile di vita che o assecondi o rifiuti. Io metterei le cose in chiaro da subito: fai sentire la tua voce! Oppure se vuoi evitare tensioni vivi con il calendario sportivo sull’agenda del tuo telefono, scarica il calendario della Serie A, così da poter almeno programmare uscite, cene e weekend romantici in base a quando non gioca l’Inter. Ah, ti avviso: a volte gli incontri cambiano orario all’ultimo, spesso le partite si giocano la sera di domenica e i tornei sono imprevedibili. Tra coppe varie e recuperi è davvero difficile stare al passo. Domanda: ma a te il calcio non piace proprio? Perché io al momento non vedo uscita... Un saluto.

Caterina Balivo