Bellucci: "Bis sul set con Tim Burton?. Rispetto l’artista, ma io sto con l’uomo"

Monica Bellucci è stata protagonista ieri della serata conclusiva del 71º Taormina Film Festival che l’ha omaggiata con il Premio speciale internazionale. È il suo volto in Malena di Giuseppe Tornatore a rappresentare l’immagine ufficiale della kermesse. "Un film attualissimo perché racconta una storia senza tempo. Una donna in un mondo di uomini che deve lottare per sopravvivere", spiega l’attrice. Sono passati 25 anni dall’uscita del film. Un lasso di tempo in cui molto è cambiato. "La mia passione per il cinema è sempre viva", afferma Bellucci. "Ma oggi la priorità sono le mie figlie, non il lavoro. Per il quale però tengo sempre vivo l’interesse". Non a caso l’attrice, splendida 60enne, è impegnata su più progetti. "Sto finendo di girare 7 Dogs e il film di Léa Mysius tratto da Histoires de la nuit. Mentre a luglio sarò a Palermo per Kettice di Giovanni Tortorici". Ma dopo Beetlejuice Beetlejuice tornerà anche a lavorare con il compagno Tim Burton? "È un artista meraviglioso. Lo rispetto molto. Però io sto con l’uomo". Uomo che infatti non manca d’ accompagnarla, in serata, mano nella mano sul red carpet.

In una cornice festosa come quella di un festival di cinema impossibile non pensare all’attualità. "Rita Levi Montalcini diceva che l’uomo è pericoloso per sé stesso da un punto di vista scientifico perché siamo capaci con la nostra intelligenza di evolvere tecnologicamente, ma la nostra parte emotiva non è in grado di controllare la nostra intelligenza", afferma Monica. "L’unica cosa che forse ci potrà salvare è l’educazione che porti gli uomini a rispettarsi gli uni con gli altri".

Manuela Santacatterina