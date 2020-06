© Riproduzione riservata

Lontano dal caos e su, anche il Sud Italia e le isole offrono agli appassionati dinumerosi itinerari. Scopriamone 5 di diverse difficoltà, in diverse regioni, da fare nei mesi estivi.Si chiama anche così il massiccio montuoso del, nella parte alta dell’Appennino campano, in provincia die offre agli appassionati di escursionismo un percorso che parte dal comune die termina a Paupisi. Si tratta di un itinerario di circa 35 km da fare sia a piedi (magari in due tappe), ino a cavallo. Il sentiero è stato realizzato con lo scopo di far conoscere e ammirare l’area del monte Taburno, ricca di, pace e tranquillità.Il monte La Caccia fa parte della parte più occidentale del massiccio montuoso dele offre agli escursionisti una vista mozzafiato sul mar Tirreno e sull’arcipelago delle Eolie. Parte da, in provincia di Cosenza (in contrada Trifari) e arriva alla vetta del Monte Caccia. Il sentiero ha una lunghezza di 4,5 km e un dislivello di oltre mille metri (si parte da 722m e si raggiunge la cima di Monte la Caccia a quota 1.744m). La, adatta anche a escursionisti alle prime armi e dalla durata di circa due ore e mezza, termina al, a pochi passi dalla suggestiva. La seconda parte, dalla durata di un’ora e mezza circa, arriva alla cima del Monte La Caccia ed è adatta a. Per i più avventurosi è possibile percorrere un altro tracciato, chiamato direttissima, che parte sempre dae arriva in cima dopo un itinerario decisamente più insidioso.Questo percorso di trekking, di circa sei chilometri, è un itinerario dedicato agli escursionisti che vogliono semplicemente, magari con la famiglia e i bambini al seguito. Il sentiero ad anello parte da Abriola, in provincia di, non presenta difficoltà particolari e regala ai visitatori il panorama maestoso e rilassante del, in pieno appennino Lucano. Lungo la passeggiata è possibile incontrare lepri e volpi.Uno dei tanti percorsi di trekking che esplorano le Madonie, in Sicilia, è quello del. L’itinerario si dipana tra boschi fitti di sempreverdi, pascoli di montagna ricchi di piante rare, boschetti di, alberi plurisecolari. Offre agli escursionisti la vista dell’Etna. L’itinerario misura circa 11 chilometri, con, da percorrere in 5/6 ore con un dislivello di 400 metri.Anche la Sardegna offre tante opzioni agli appassionati di trekking ad alta quota. Il percorso che esplora ilparte in località Guzzurra in provincia die termina sulla cresta del. Si tratta di un itinerario abbastanza breve (circa 2.6 chilometri) da completare in un’ora e mezza. È adatto anche aglie lungo il tragitto è possibile visitare luoghi di particolare interesse storico come l’antica strada per lae ruderi di vecchi ovili.