vuol dire prima di tutto paesaggi emozionanti e percorsi alla scoperta di flora e fauna selvaggia.perla dell’arcipelago delle Eolie, è la meta perfetta per tutti gli amanti delle passeggiate, con ben cinque differenti percorsi che collegano quasi totalmenteSul sito del Comune di Lipari è possibile trovare tutte le info dettagliate dei percorsi: scopriamone insieme le caratteristiche principali.Sono cinque, come detto, i percorsi di trekking principali che si possono affrontare a Lipari. Sono itinerari differenti per difficoltà e lunghezza e con tempi di percorrenza che vanno dalle due alle cinque ore. Tutti gli itinerari toccano le mete principali dell’isola e permettono di esplorarla da cima a fondo, con un’immersione pressoché totale nella incontaminata natura liparese.Il percorso più impegnativo è quello che parte dal capoluogoe si percorre in 5 ore se si è camminatori esperti. Si tratta di un itinerario misto, con strade cementate e sentieri selciati, che tocca le terme e tutte le vecchie strade di epoca romana fino ad arrivare alle stupende cave di Caolino e, quindi, al traguardo di Quattropani.Sono due percorsi di trekking conIl primo è lungo circa 7 km e si percorre in un tempo di 4 ore per gli escursionisti più esperti. Parte da Varesana e si inerpica subito verso la vetta di Monte Sant’Angelo. La strada si fa quindi più pianeggiante e, dopo aver superato una tipica abitazione rurale eoliana, proseguefino alle cave di pomice alle pendici del Monte Chirica. Da qui, dopo una salita molto impegnativa, si scende verso il traguardo di Quattropani.Il secondo percorso è più breve,, ma non meno impegnativo. Parte da Canneto, e prosegue sulla vecchia mulattiera che costeggia il caratteristico Vallonaccio. Si arriva quindi a Pirrera e si sale verso la vetta del monte Sant’Angelo.Sono i due itinerariche si possono percorrere all’isola di Lipari. Il primo è lungo circa 3 km, parte dal porticciolo di Pignataro e prosegue costeggiando il versantenord-ovest del Monte Rosa. Da qui è possibile aper un panorama davvero mozzafiato. Una volta arrivati in cima si torna indietro verso valle.L’ultimo itinerario di trekking che si può fare a Lipari parte da Quattrocchi,e si percorre in circa tre ore, con una difficoltà media. Si tratta di un sentiero molto stretto e tortuoso ma che regala scorci molto suggestivi e una passeggiata attraverso flora e fauna selvatica e quasi inesplorata.