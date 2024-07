Trekking, escursioni e note. L’estate in Trentino fa il pieno di magia

L’estate in Trentino è nel pieno. Boschi, laghi, torrenti alpini, parchi naturali sono pronti a restituire l’energia e il benessere che nasce dallo stare a contatto con la natura respirando l’aria di montagna. Un’escursione a piedi, un giro in bicicletta o in mountain bike, una notte a guardare le stelle, visitare un castello, ascoltare un concerto sotto le vette. Sono alcune delle proposte da vivere all’aperto, per rigenerarsi all’insegna del benessere e dell’armonia.

Camminare in montagna è tra le esperienze più rigeneranti se fatto con la necessaria prudenza e consapevoli del proprio grado di preparazione. In Trentino la rete dei sentieri si estende per oltre 5800 chilometri. Grazie agli impianti di risalita aperti anche in estate è possibile ridurre i dislivelli e raggiungere più comodamente molti dei 140 rifugi alpini ai piedi delle vette, con l’accortezza di indossare calzature adatte a questi terreni.

Un trekking nelle Dolomiti è il modo migliore per scoprire il mondo delle “terre alte”, pernottando nei rifugi, ammirando albe e tramonti sulle vette. Si possono percorrere anche una o più tappe del “Sentiero della Pace”, tra le memorie della Grande Guerra sul fronte del Trentino, o scegliere una delle proposte di Let’s Dolomites e partire con le Guide Alpine trentine per trekking di tre giorni o più.

Esperienze alla portata anche delle famiglie scegliendo itinerari adatti, o affidandosi alle guide alpine. E sempre per le famiglie l’estate sulle montagne del Trentino propone l’esperienza di “Albe in malga”. A Malga Sadole, sopra Ziano di Fiemme, la giornata inizia alle 5.30 del mattino con una passeggiata nell’alpeggio insieme al malgaro per recuperare il bestiame e poi in stalla per la mungitura di mucche e capre che si può provare in prima persona. La ricompensa è una gustosa colazione con i prodotti del territorio…e della malga, a cominciare dal latte appena munto. (Info: www.visittrentino.info/it/esperienze/trekking-ed-escursioni)

“Montagne di vetro”. Così lo scrittore e giornalista Dino Buzzati appellava le Dolomiti che godono di una sfolgorante bellezza. Immobili e immortali, da lontano, all’interno pullulano di vita: 1300 specie di piante e fiori differenti, almeno 180 specie animali che abitano boschi e rocce e poi alpeggi, acque termali e minerali, perenni ghiacciai e lastre che hanno scritto la storia della Terra.

E tra le montagne che all’alba e al tramonto si tingono di rosa il Trentino custodisce e protegge un Unesco Global Geopark, il Parco Naturale Adamello Brenta, e due vasti parchi naturali a gestione provinciale, il Parco Nazionale dello Stelvio e il Parco Naturale Paneveggio – Pale di San Martino. Ognuno ha tesori e sorprese diverse, da scoprire stagione dopo stagione, da soli ma, più spesso, in compagnia di guide esperte che sapranno disvelarti segreti.

