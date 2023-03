Torna Asterix Nel 40° album c’è un iris bianco

Si intitola Asterix e l’iris bianco il nuovo albo a fumetti delle avventure di Asterix e Obelix, il 40° dall’inizio della saga creata da Albert Uderzo e René Goscinny nel 1959. Sarà pubblicato in Francia in anteprima mondiale il 26 ottobre dalle Editions Albert René. Il volume uscirà il 2 novembre 2023 in Italia da Panini Comics. "Per illuminare la foresta, basta la fioritura di un solo iris", si legge nell’incipit dell’albo che è stato anticipato con alcuni indizi. Un ruolo da protagonista lo avrà Abraracourcix, il capo gallico “goffo e poco autoritario”.

Il disegnatore di Asterix e l’iris bianco sarà sempre Didier Conrad, il successore designato da Albert Uderzo dal 35° album uscito nel 2013. Novità, invece, per lo sceneggiatore: sarà Fabrice Caro, nome d’arte Fabcaro, noto per la sua passione per l’assurdo, che ha preso il posto, dopo dieci anni, di Jean-Yves Ferri.