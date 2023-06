Cos’è il tongue scraping e perché aiuta l’igiene dentale

Su TikTok ci sono un sacco di video-tutorial che promuovono mode salutiste non sempre scientificamente fondate o comunque non sempre avallate dagli esperti, come, per esempio, bere acqua e limone o ricca di semi di chia, consumare proteine in polvere, mettere aglio nel naso se si è raffreddati. Chiedete sempre al vostro medico di fiducia. C’è però una pratica che sembra mettere d’accordo un po’ tutti, ovvero il tongue scraping, la pulizia della lingua. Ne ha parlato anche l’attrice Gwyneth Paltrow, che come imprenditrice ha lanciato un marchio specializzato nel campo del benessere a 360 gradi.

Pulizia

Il tongue scraping prevede l’utilizzo di un piccolo dispositivo, in plastica o silicone, per lo più, ma potrebbe essere anche in rame o legno, per esempio, per rimuovere accumuli batterici dalla lingua, in modo da non rischiare carie e infiammazioni e migliorare l’alito. In particolare, si tratta di andare a ripulire la lingua da quella sorta di pellicola bianca che a volte compare su quell’organo e che è un insieme di batteri, per l’appunto, ma anche di saliva, cellule morte e residui alimentari. Grattare via quella patina con lo scraper o il tongue cleaner è più efficace rispetto al solo utilizzo di spazzolino e filo interdentale, che però restano fondamentali.

Ayurveda

Il “raschiamento della lingua” è una pratica molto antica; proviene, infatti, dall’Ayurveda, l’antica medicina indiana. Prevede, come anticipato, l'utilizzo di uno strumento specifico chiamato tongue scraper o tongue cleaner (conosciuto anche come raschietto o nettalingua) per raschiare delicatamente la superficie della lingua stessa e favorirne la pulizia e l’igiene. Nella visione ayurvedica c’è una connessione diretta tra la lingua e molti organi vitali. Secondo una simile prospettiva, dunque, un raschietto per la lingua che rimuove da essa, delicatamente, batteri e tossine, andrà a stimolare, massaggiare e pulire contemporaneamente cuore, reni, fegato, polmoni, milza e stomaco. Inoltre, l’Ayurveda insegna che la lingua riflette la salute e il benessere di questi organi, quindi ispezionarla regolarmente, secondo questa prospettiva, è un modo per tenere monitorato il proprio stato di salute e il funzionamento interno dell’organismo. Del resto, se ci pensiamo, anche nella medicina occidentale e moderna i dottori continuano a far tirare fuori la lingua ai pazienti tra i vari controlli e verifiche prima di fare una diagnosi.

Spie

I nostri corpi sono costantemente esposti alle tossine del cibo, delle bevande e dell'ambiente; anche i nostri rifiuti metabolici e, come insegnano sempre discipline come l’Ayurveda, le emozioni irrisolte possono portare a uno stato di intossicazione e infiammazione dell’organismo. Quando le tossine non vengono digerite e smaltite correttamente, si accumulano nel corpo e iniziano a compromettere il nostro benessere e il nostro sistema immunitario. I segni che le tossine hanno iniziato ad accumularsi nel corpo sono: - la patina bianca sulla lingua descritto precedentemente; - alito maleodorante; - intenso odore corporeo; - nebbia mentale o confusione; - un senso generale di debolezza e spossatezza; - dolori muscolari generalizzati; - diminuzione dell’appetito; - stipsi; - diarrea; - gonfiore; - stanchezza o letargia.

Benefici

Anche se non si pensa alla sua importanza e, anzi, si sottovaluta, prendersi cura della propria lingua è importante per l’igiene orale generale. Alcuni dei vantaggi del tongue scraping sono: - miglioramento del gusto: ogni volta che si raschia la superficie della lingua, è come se si rimettessero a nuovo le papille gustative. È possibile che, successivamente, si sentano meglio e in modo più intenso i sapori, siano essi dolci, piccanti o amari; - alito più fresco: in bocca ci sono molti batteri che causano cattivo odore, non solo su denti e gengive, ma, appunto, anche sulla superficie della lingua; - prevenzione: prendersi cura anche in questo modo della propria igiene dentale aiuta a evitare la formazione di carie e l’infiammazione gengivale, problemi che possono portare a patologie più serie come malattie cardiache o tumorali.

Consigli

Ecco alcuni consigli per la pulizia corretta della lingua: - Lavati accuratamente le mani prima di iniziare la pulizia della lingua per evitare la diffusione e la proliferazione di batteri. - Apri la bocca e tieni il tongue scraper o tongue cleaner con una mano. Assicurati che la parte arcuata dello strumento sia posizionata verso la base della lingua. - Per raschiare delicatamente, spingi lo scraper verso la punta della lingua in modo delicato ma deciso. Non esercitare troppa pressione per evitare di danneggiare o irritare la lingua. - Pulisci quindi lo scraper sotto l’acqua per rimuovere i residui accumulati. Quindi, ripeti il processo spostando lo strumento leggermente verso il lato e raschiando nuovamente la lingua. Continua finché non hai coperto l'intera superficie della lingua. - Una volta completata l’operazione di pulizia, sciacqua bene la bocca con acqua per rimuovere eventuali residui rimasti. - Per ottenere i migliori risultati, esegui la pulizia della lingua regolarmente, preferibilmente al mattino prima di mangiare o bere. - Mantieni lo strumento pulito. Dopo ogni uso, lava accuratamente lo scraper con acqua calda e sapone. Puoi anche utilizzare un disinfettante per garantire la massima igiene. - Lo scraping della lingua andrebbe effettuato almeno due volte al giorno, al mattino appena svegli e alla sera prima di andare a dormire.