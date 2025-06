Morto l’attore Jonathan Joss, noto per la sitcom cult ‘King of the Hill’. Ucciso da un vicino

Roma, 2 giugno 2025 – Come in un western urbano. L'attore e doppiatore Jonathan Joss, 59 anni, famoso per aver interpretato ruoli da nativo americano nelle serie tv Usa è stato ucciso in strada da un vicino di casa. L’omicidio è avvenuto domenica sera intorno alle 19 (ora locale) a San Antonio, in Texas, al culmine di una lite tra l’attore e il vicino. Quest’ultimo ha estratto una pistola e ha sparato numerosi proiettili che hanno centrato Joss, quindi è scappato in auto. La fuga è durata poche ore, dal momento che la polizia ha rintracciato e fermato l'uomo a un isolato di distanza, arrestandolo con l'accusa di omicidio. L'indagine è ancora in corso.

La notizia della morte è stata confermata dalla polizia locale e riportata da "Variety". Secondo quanto ricostruito dalle autorità, gli agenti sono intervenuti domenica sera in seguito a una segnalazione di spari presso un'abitazione. Al loro arrivo, hanno trovato Joss gravemente ferito nei pressi della strada, colpito da diversi proiettili. Nonostante i tentativi di rianimazione, l'attore è morto sul posto. Secondo quanto riportato dal sito Tmz, che per primo ha diffuso la notizia, la sparatoria sarebbe avvenuta a seguito di una lite tra vicini di casa.

Joss, di origine nativa americana delle tribù apache e comanche, era famoso negli Stati Uniti soprattutto per aver dato voce a John Redcorn nella sitcom animata "King of the Hill", dalla seconda alla tredicesima stagione. Recentemente aveva registrato nuove battute in vista del revival della serie animata. Aveva assunto il ruolo in seguito alla morte, nel 1996, del doppiatore originario Victor Aaron in un incidente stradale. Oltre alla sua attività nel doppiaggio, Joss aveva recitato in diverse produzioni televisive e cinematografiche, tra cui un ruolo ricorrente in "Parks and Recreation" nei panni del capo tribale Ken Hotate. Aveva preso parte a serie televisive popolari come "Walker, Texas Ranger", "Tulsa King" e "Ray Donovan" e film come "Il Grinta" e "I magnifici 7".