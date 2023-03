Tiktok: i vertici dell'azienda tra Pechino e gli States

Shou Zi Chew, ad di Tiktok

Shou Zi Chew, amministratore delegato di TikTok, si è recato a Washington DC per affrontare il suo primo interrogatorio in Campidoglio. Sebbene le richieste di vietare l’app negli States risalgano ai tempi del governo Trump, questa è stata la sua prima apparizione volta ad argomentare il delicato tema dell’utilizzo dei dati degli utenti americani, che hanno da poco superato la soglia dei 150 milioni solo negli Stati Uniti. Chew, la cui intenzione principale era quella di presentare TikTok come un’azienda privata e indipendente dal governo cinese, è apparso in difficoltà di fronte alle domande incalzanti dei membri del Congresso. Chi è Shou Zi Chew, il capo di TikTok? Shou Zi Chew è un uomo che non fa rumore. Qualche video sul suo profilo personale di TikTok, ma pochissime interviste. Ora, per forza di cause, è stato costretto a uscire allo scoperto, andando a difendere la propria azienda negli States. La sua è la classica storia del self made man, che parte da Singapore e finisce all’University College di Londra, poi ad Harvard, California. Cresciuto sotto l’ala della concorrenza, ossia Facebook, comincia giovanissimo la sua scalata. E dopo una staffetta di lavori, arriva alla ByteDance, la società madre della piattaforma...