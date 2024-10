Timothée Chalamet si presenta a un contest di suoi sosia: sorpresa per i fan

Roma, 28 ottobre 2024 – Timothée Chalamet si è presentato a un contest di sosia di Timothée Chalamet. La star ha scatenato l’entusiasmo dei fan presentandosi all’evento organizzato al Washington Square Park di New York e posando per foto e video con i suoi doppelganger.

Secondo quanto riportato da Variety, Chalamet si è presentato in incognito, indossando una mascherina e un cappello da baseball, per poi rivelarsi facendo sobbalzare due sosia che si stavano scattando delle foto e scatenando l’ilarità nella folla.

Timothée Chalamet con i suoi sosia e i primi due classificati del contest con lo youtuber Anthony Po (al centro) (X)

Ai partecipanti del contest non veniva solo richiesto di somigliare fisicamente a Chalamet, ma anche di dimostrare di conoscere il francese, di parlare dei propri piani per migliorare il mondo e di spiegare quali fossero le loro intenzioni con Kylie Jenner, che da qualche mese fa coppia con l’attore. Miles Mitchell, 21enne di Staten Island, è stato coronato vincitore: il giovane era vestito da Willy Wonka e distribuiva caramelle alla folla.

La gara è stata organizzata dallo youtuber Anthony Po (1,8 milioni di iscritti sulla piattaforma dei video), che aveva promesso un premio di 50 dollari al vincitore. La grandissima partecipazione all'evento ha richiesto anche l’intervento della polizia metropolitana, che ha dovuto riportare l’ordine all’incontro “non programmato”. Pare che uno dei sosia di Chalamet sia stato ammanettato e portato via dagli agenti, anche se non è ancora chiaro il motivo. Po ha pubblicato una foto dell’arresto sul suo profilo X, scrivendo: “Se qualcuno scopre chi è, pagherò la sua multa!”.

In una dichiarazione alla Bbc, il Dipartimento di Polizia di New York ha affermato di aver risposto a “una manifestazione non programmata a Washington Square Park” domenica e ha aggiunto che alcune persone sono state prese in custodia e successivamente rilasciate con una citazione.