The Ferragnez 2, anticipazioni e quando esce la serie: “Sarà un rollercoaster di emozioni”

Gli affari di famiglia degli influencer più famosi d’Italia tornano in tv. Debutta domani, giovedì 18 maggio, ‘The Ferragnez 2’, la seconda stagione della vita di Chiara Ferragni e del marito Fedez. “Sarà un rollercoaster di emozioni”, promettono Fedez e Chiara. I primi quattro episodi saranno disponibili dalle prime ore del mattino su Amazon Prime Video, altre due puntate saranno caricate sulla piattaforma il 25 maggio e dopo l’estate vedremo uno speciale dedicato al ‘dietro le quinte’ del Festival Sanremo, con nuove scottanti verità sulla querelle dei due coniugi che per mesi ha tenuto banco sui rotocalchi di tutta Italia. Ecco cosa vedremo nella nuova stagione.

The Ferragnez 2: le anticipazioni

Le nuove puntate riprenderanno da dove li avevamo lasciati, compresa la crisi familiare e le sedute di analisi di coppia per affrontare la nascita della seconda figlia Vittoria, concepita durante il periodo della pandemia. Nella seconda stagione verranno affrontati grandi temi esistenziali: dalla malattia di Fedez – un tumore neuroendocrino del pancreas – al complesso intervento chirurgico a cui è stato sottoposto il rapper e che immancabilmente è esploso come una bomba in famiglia. “È un tumore molto raro, che colpisce forse una persona su un milione – ha raccontato Fedez tempo fa – mi sono stati rimossi duodeno, cistifellea, pancreas e un pezzo di intestino. Mi ritengo fortunato, perché è arrivato l’esame istologico e non ha preso i linfonodi, per cui non ho dovuto fare la chemio”.

Crisi di coppia: cosa c’è di vero?

Per mesi non si è fatto altro che parlare della presunta crisi di coppia di Chiara e Fedez, deflagrata dopo il bacio tra Fedez e Rosa Chemical scoccato sul palco dell’Ariston e i ‘guai’ portati da alcune mosse false della Ferragni al Festival di Sanremo. I Ferragnez sono stati paparazzati sotto il palazzo di un avvocato e subito si è urlato al divorzio. Si è detto e scritto di tutto, fino all’ultimo capitolo della saga con il presunto accordo chiesto da Fedez per riportare la pace in famiglia: ecco di cosa si tratta. Di tutto questo si parlerà nella serie e finalmente sapremo quale sia la verità: la coppia dei Ferragnez è davvero in crisi o il gossip è servito ad aumentare la curiosità per la seconda stagione della serie? Lo sapremo (finalmente) domani, giovedì 18 maggio.

Ferragnez a Sanremo: il dietro le quinte

Tutto era iniziato con una piccola scaramuccia (vera o creata ad arte lo sapremo presto) tra moglie e marito. Al Festival di Sanremo, Chiara Ferragni – co-conduttrice della prima e dell'ultima serata, reduce del successo degli abiti manifesto e il monologo sulla libertà delle donne – si era vista rubare la scena da Fedez, balzato alla ribalta delle cronache con il bacio a sorpresa durante l’esibizione del cantante Rosa Cehical. Con i social affollati da valanghe di commenti sulla tenuta della famosa coppia, era spuntata anche la notizia che i Ferragnez avessero stretto un accordo a favore di Amazon Prime per l’esclusiva del dietro le quinte di Sanremo per girare le nuove puntate della loro serie. E così è stato, visto che dopo l’estate verrà mandato in onda un episodio speciale tutto dedicato al Festival di Sanremo 2023.

Dove vedere ‘The Ferragnez 2’

Sono sette gli episodi della seconda stagione di ‘The Ferragenz’. I primi quattro saranno disponibili su Amazon Prime Video a partire da giovedì 18 maggio, già a partire dalle prime ore del mattino. Altri due episodi saranno rilasciati sulla piattaforma streaming la prossima settimana: la data da segnare in agenda è giovedì 25 maggio. Per vedere il gran finale di stagione, con l’ultimo episodio speciale dedicato a Sanremo, i fan dovranno attendere dopo l'estate.