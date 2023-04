Ferragni e Fedez, un accordo di pace per superare la crisi. L’indiscrezione che rilancia il gossip

Milano, 28 aprile 2023 – Sembrava pace fatta in casa Ferragnez, invece spunta un presunto accordo di pace. Dopo gli scivoloni sanremesi del rapper – con il bacio tra il rapper e il cantante Rosa Chemical – e la presunta crisi matrimoniale tra Fedez e Chiara Ferragni che ha tenuto banco per settimane nel mondo del gossip, ora spunta un altro tassello nel mosaico del rapporto più discusso del momento. Dietro ai sorrisi social e alle foto del lussuoso superattico milanese, ci sarebbe un presunto accordo tra il rapper e l’imprenditrice-influencer. Forse è solo una tregua costruita a tavolino. A mettere sul tavolo l’ipotesi di un accordo è un’indiscrezione apparsa sul rotocalco Oggi, che cita un presunto patto tra moglie e marito. Ecco qual l’ipotetico accordo segreto dei Ferragnez.

Il patto di ferro dei Ferragnez: cosa c’è di vero?

Secondo le indiscrezioni raccolte da Oggi negli ambienti vicini alla coppia, sarebbe stato Fedez a chiedere alla moglie Chiara Ferragni un accordo per mantenere la pace in famiglia. Per salvare il matrimonio e il fruttuoso ‘brand Ferragnez’, Fedez avrebbe chiesto che “lei limiti le sue frequentazioni con alcuni esponenti di spicco legati al mondo del fashion”. Forse qualche intesa di troppo dietro ai riflettori tra la bella influencer e qualche pezzo da 90 della moda avrebbe messo a repentaglio la pace in famiglia, magari come antidoto per scacciare i timori che il bacio di Fedez sul palco dell’Ariston al Festival di Sanremo avrebbe potuto minare quel matrimonio che vale oro.

Cosa non torna nello storytelling dei Ferragnez?

Troppo veloce la ripresa tra i due. Se crisi è stata davvero, superarla è stato come bere un bicchiere d’acqua. Dietro alle quinte del gossip c’è chi giura che quella pace è solo apparente, a partire da Corona che sosterrebbe la tesi della presunta guerra tra le lenzuola, in stile Roses (tanto per citare un intramontabile cult). Oppure come l’ipotesi, avanzata da Dagospia, che perfino le foto del nuovo super attico di City Life, il quartiere più glamour e patinato di Milano, che ritrae Chiara da sola in un sopralluogo durante i lavori di ristrutturazione. Perché Fedez non compare nella foto nel nuovo nido d’amore dei Ferragnez? “Dov’era il rapper? Perché non l’ha accompagnata? Tira ancora aria di crisi dopo il bacio a Rosa Chemical a Sanremo?”, scrive Dagospia a lettere cubitali sotto la foto della lussuosa casa a due piani con piscina nel quartiere più costoso di Milano.

Dagospia: “Pace si, ma armata e a distanza”.

“Pace sì, ma armata e a distanza”. È la frase choc comparsa due settimane fa su Dagospia, un’indiscrezione che – se fosse confermata dai fatti – peserebbe come un mattone. E poi c’è un altro indizio che non torna nel quadretto di famiglia e che, soprattutto, non convince i fan della coppia. Non è passata, infatti, inosservata la scomparsa improvvisa di Luis Sal dal podcast di Fedez. Nessuna traccia dello youtuber bolognese, che conta coltre 2,2 milioni di follower su Instagram, sulla traccia audio di ‘Muschio Selvaggio’, il podcast che dal 2020 conduce in coppia con Fedez. Un’assenza inaspettata e improvvisa che fa chiedere ai fan: che sia frutto di un altro accordo segreto in casa Ferragnez? Lo sapremo solo vivendo.

The Ferragnez 2

La prima parte della serie ‘The Ferragnez 2’ uscirà in streaming il prossimo 18 maggio. “Sarà un rollercoaster di emozioni”, ha fatto sapere Chiara Ferragni. Che sia tutto un gioco di marketing per spingere in alto gli ascolti della serie? Nel mondo patinato dello spettacolo, può essere tutto e il contrario di tutto.