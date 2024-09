Tendenze make-up 2024, gloss e rossetti vinilici protagonisti dell’autunno

Come hanno dimostrato le sfilate dedicate all’autunno 2024 e all’inverno 2025, tra le tendenze per il trucco di questa stagione le labbra occupano un posto di rilievo. La bocca, infatti, sembra laccata, quasi fosse stata colorata con qualche tocco di vernice lucida dai pigmenti intensi e brillanti. Non a caso, sui social, molti utenti parlano di labbra effetto vinile o lattice, in riferimento a capi e oggetti realizzati in questi materiali.

Labbra a specchio

A differenza di altre tendenze che puntano sulla luminosità, le labbra effetto vernice, che rappresentano uno dei punti di forza del make-up di questo autunno, si distinguono per l’uso di un pigmento pieno e vivace come base, poi completata da una finitura laccata.

Per ricreare questo look, ci sono due possibilità. Si può provare a combinare due prodotti: una tinta per labbra seguita da un gloss illuminante. In alternativa, si può usare direttamente un rossetto con finitura vinilica, per ottenere lo stesso risultato con un unico prodotto e meno passaggi.

In ogni caso, è fondamentale iniziare il trucco definendo il contorno labbra con una matita. Poiché si tratta di tonalità intense, questo passaggio garantisce massima precisione nella stesura della tinta. Il risultato deve essere audace e deciso, quindi conviene applicare più strati per ottenere un effetto vibrante e sfacciato. Se si verificano sbavature, basta correggerle con un pennello sottile e un po' di correttore, per un contorno labbra perfettamente delineato.

Colori di tendenza

Il rosso fuoco o ciliegia sono alcuni dei colori su cui puntano i make-up artist per realizzare labbra piene e seducenti.

Per chi preferisce un aspetto più semplice e sobrio, anche rispetto a contesti e occasioni, vanno bene i nude che non passano mai di moda e i colori biscotto, secondo un’ampia gamma di sfumature all’interno di palette ricche e luminose. Largo, dunque, pure a marroncini rosati, malva, terra.

Possibili sbagli

Conoscere gli errori da evitare quando si ricrea il trucco per le labbra d’autunno effetto vernice, descritto in precedenza, aiuta a ottenere un risultato finale soddisfacente. Esfoliare e idratare le labbra prima di applicare il make-up è un passaggio fondamentale. Come accennato, inoltre, occorre definire il contorno della bocca con la matita per poi stendere con precisione rossetti e gloss intensi, senza sbavature. I rossetti e i lucidalabbra lucidi vanno messi in piccole quantità da modulare gradualmente, per non rendere le labbra troppo appiccicose, con il rischio di compromettere un aspetto elegante e ben curato.