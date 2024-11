Medicina estetica, è sempre più stretta l’integrazione tra tecniche e cosmesi

Da decenni la medicina estetica vive un periodo di grande successo: questa branca della medicina si concentra sul miglioramento dell’aspetto fisico del paziente con trattamenti minimamente o per nulla invasivi. Tra le celebrities ci sono clienti affezionate come Kim Kardashian, Madonna e Kylie Jenner, solo per citare alcune delle più note. Le nuove tendenze del settore puntano sull’integrazione tra trattamenti medici e cosmesi, nel tentativo di rispondere in modo sicuro e duraturo alle esigenze di bellezza e benessere dei singoli pazienti.

Botox

Come è emerso dal ‘Plastic Surgery Statistics Report’ dell’American Society of Plastic Surgeons, negli ultimi tempi l’uso della tossina botulinica è aumentato anche tra i giovani under 30, in cerca di trattamenti preventivi contro le rughe. Le applicazioni di questa sostanza, intanto, si sono evolute, tanto che oggi il botox è adoperato non solo in medicina estetica, ma anche in ambito neurologico, gastroenterologico, urologico e dermatologico. Nuove metodiche, tra cui l’uso dell’ecografia, stanno migliorando la precisione e l’efficacia dei trattamenti, specialmente per quelli effettuati sui muscoli facciali.

Filler

I pazienti continuano a richiedere interventi estetici minimamente invasivi come i filler, che comprendono l'iniezione di sostanze biocompatibili sotto la pelle per riempire, volumizzare o definire specifiche aree del viso e del corpo, quali fronte, mento e zigomi. Tra le nuove proposte figurano soluzioni pensate per sostenere il tessuto adiposo sottocutaneo, soggetto a perdita di consistenza nel tempo. Ad esempio, alcuni trattamenti combinano acido ialuronico ad alto e basso peso molecolare, intervenendo sulle cellule adipose per ripristinare volume e tono dei tessuti.

Labbra

Un altro tema centrale nella medicina estatica attuale è la crescente attenzione verso le iniezioni per labbra, il cui scopo è oggi più legato alla correzione dei segni dell’invecchiamento – come la perdita di altezza e turgore dello spessore labiale – che all’aumento dei volumi. Le recenti tecniche di trattamento delle labbra puntano soprattutto a ripristinare un contorno ben definito, con attenzione al bordo del vermiglio (la parte esterna e visibile) e alle linee intorno alla bocca, ottenendo un risultato naturale come richiedono soprattutto i pazienti Millennials.

Cosmesi

Proteggere la pelle dai danni solari e ambientali resta essenziale per preservare l’efficacia dei trattamenti, prevenendo discromie e segni di invecchiamento. In aggiunta ai trattamenti estetici, inoltre, i medici raccomandano specifici protocolli di skincare con prodotti formulati per stimolare il rinnovamento cellulare e rafforzare la barriera cutanea e formule con ingredienti attivi come peptidi e niacinamide per ridurre l’infiammazione e sostenere la rigenerazione cutanea dopo alcuni trattamenti specifici.

Personalizzazione

La medicina estetica contemporanea ricorre a tecnologie avanzate come le analisi computerizzate del volto e la mappatura della pelle. In questo modo i professionisti riescono a personalizzare sempre di più i protocolli estetici e terapeutici in base alle caratteristiche dei pazienti e alla loro età (differenziando le proposte per i più giovani, puntando sulla prevenzione, e per i più maturi, offrendo soluzioni anti-age). La ricerca in quest’area sta studiando attentamente anche la genetica e i biomarcatori per adattare i trattamenti, in futuro, non solo all’aspetto fisico, ma anche al metabolismo cellulare e alle risposte biologiche individuali.

Dispositivi

Un altro aspetto innovativo del settore riguarda l’uso di tecnologie avanzate per il ringiovanimento della pelle. Gli apparecchi di ultima generazione combinano spesso più metodi, per esempio micro-aghi e radiofrequenza frazionata, per stimolare la produzione di collagene favorendo il rinnovamento cellulare. Si tratta di rimedi particolarmente efficaci, utili a migliorare la lassità del viso. La pelle va preparata adeguatamente nelle settimane precedenti, seguendo le indicazioni del medico.

Sostenibilità

Un’area emergente nel comparto è anche la sostenibilità dei prodotti impiegati. Sempre più pazienti, infatti, cercano soluzioni che rispettino l’ambiente, preferendo formule prive di sostanze chimiche dannose o inquinanti, confezioni riciclabili e ingredienti naturali o biotecnologici per la tutela del pianeta e delle sue risorse.