Taylor Swift e il selfie ‘reale’ con i principini George e Charlotte. William si scatena con ‘Shake it off’: il video

Roma, 22 giugno 2024 – Poco prima del suo concerto di ieri sera a Wembley, Taylor Swift ha scattato un selfie ‘reale’ con il principe William e i figli, Charlotte e George, giovani fan della pop star americana.

Lo scatto pubblicato dal profilo di William e Kate (X)

La foto che ritrae il momento dello scatto è stata pubblicata sui profili social di Kensington Palace, aggiungendo nella didascalia i ringraziamenti a Taylor Swift per “una fantastica serata”. William ha portato i figli al concerto la sera del suo 42esimo compleanno per “guadagnarsi il massimo dei punti papà”, come riporta la Bbc. Kate è invece rimasta a casa con il piccolo Louis. La principessa sta affrontando le cure per il tumore ed è da poco ricomparsa in pubblico, dopo mesi di assenza, per partecipare al Trooping the Colour, la celebrazione del compleanno ufficiale del re.

Il selfie di Taylor Swift con il principe William e i figli George e Charlotte (Instagram)

Anche la cantante ha pubblicato uno scatto con la famiglia reale sui suoi profili social, in cui appare anche il fidanzato Travis Kelce, augurando un buon compleanno all’erede al trono. “Gli spettacoli di Londra sono iniziati in modo splendido", ha aggiunto nella descrizione.

In occasione dell’arrivo di Taylor Swift nella capitale britannica, la banda della guardia reale ha suonato proprio ‘Shake It Off’ davanti a Buckingam Palace ieri mattina. Il video della performance è stato condiviso dal profilo X della Royal Family.

Quello di ieri sera è stato il primo degli otto concerti previsti dall’Eras Tour di Taylor Swift allo stadio di Wembley, suddivisi fra questa settimana e agosto.