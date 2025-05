Martin Scorsese annuncia film con ultima intervista a Papa Francesco

Roma, 1 maggio 2025 - Un documentario che contiene conversazioni fra Martin Scorsese e Papa Francesco. Lo ha realizzato il regista che ne dà annuncio attraverso il Guardian. Dell'opera farebbe parte quella che si ritiene sia stata l'ultima intervista approfondita del Papa davanti alla telecamera. Aldeas - A New Story descriverà in dettaglio il lavoro di Scholas Occurrentes, un'organizzazione internazionale senza scopo di lucro fondata dal Papa nel 2013 per promuovere quella che ha definito la "Cultura dell'Incontro" tra i giovani.

Martin Scorsese annuncia film su ultima intervista a papa Francesco

Il documentario mostrerà giovani in Indonesia, Gambia e Italia che partecipano al programma e realizzano cortometraggi. Non è stata comunicata una data di uscita del film. Nel corso degli anni Scorsese ha incontrato Papa Francesco numerose volte e le loro conversazioni hanno talvolta ispirato il lavoro svolto dall'82enne regista di L'ultima tentazione di Cristo e Silenzio. "Irradiava saggezza. Irradiava bontà - ha detto Scorsese - aveva una ferrea dedizione al bene. Sapeva nel profondo che l'ignoranza era una terribile piaga per l'umanità. Quindi non smise mai di imparare. E non smise mai di illuminare. E abbracciò, predicò e praticò il perdono. Un perdono universale e costante. La perdita per me è profonda: ho avuto la fortuna di conoscerlo e mi mancheranno la sua presenza e il suo calore. E' una perdita immensa per il mondo. Ma ha lasciato una luce dietro di sé, e non potrà mai spegnersi".