I dolcissimi auguri di Kate per i 42 anni di William. I fan: “La foto più bella mai postata”

Londra, 21 giugno 2024 – Una nuova foto di famiglia, dopo quella per la festa del papà, è comparsa sui profili social di William e Kate per celebrare il 42esimo compleanno del principe.

La foto di William, George, Charlotte e Louis pubblicata da Kate per celebrare il compleanno del principe

L’immagine ritrae un tenero e divertente momento tra papa e figli: un salto sulla spiaggia dell’erede al trono e dei tre principini, George, Charlotte e Louis, mentre si tengono per mano. Altrettanto tenera la didascalia: “Buon compleanno papà, noi tutti ti vogliamo molto bene!”. La Principessa si è firmata con una ‘x’.

Una foto informale e scherzosa, con grandi sorrisi, fatta dalla stessa Kate a Norfolk il mese scorso. Scelta simile a quella fatta per la festa del papà: una foto scattata sempre dalla principessa sulla spiaggia, con il marito e i figli, questa volta di spalle, abbracciati mentre guardano il mare.

Dai commenti, i fan della famiglia sembrano aver apprezzato, oltre che la bellezza dello scatto, la normalità della famiglia ritratta nella foto. Più di un commento, anche qualcuno di fotografi professionisti, ha definito l’immagine “la miglior foto condivisa fino ad ora” dal profilo di William e Kate.

La foto scelta da Re Carlo per celebrare il compleanno del figlio William (Instagram)

Per gli auguri al figlio, il re ha invece scelto una foto d’archivio in bianco e nero, pubblicata nelle storie del profilo Instagram della Royal Family. Un giovane Carlo, ai tempi principe e non sovrano, tiene in braccio sorridendo William neonato. Anche in questo caso una foto informale e ricca di affetto famigliare.